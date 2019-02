Advokátska komora zabezpečí aplikáciu novely napriek protiústavnosti

Komora pracuje aj na novom Vzdelávacom poriadku.

23. feb 2019 o 14:43 TASR

BRATISLAVA. Slovenská advokátska komora (SAK) bude rešpektovať platný právny stav, ktorý nastal prijatím novely zákona o advokácii aj napriek tomu, že ju z dôvodu retroaktivity považuje za zjavne protiústavnú. SAK chce zabezpečiť riadnu aplikáciu a úspešnú realizáciu novely. Uvádza sa to v stanovisku SAK, ktoré TASR poskytla jej hovorkyňa Alexandra Donevová.

"Predsedníctvo SAK schválilo v súlade so zákonom požiadavku minimálneho povinného absolvovania iba šiestich hlavných seminárov advokátskych koncipientov na vykonanie advokátskej skúšky počas zákonnej doby koncipientskej praxe v rozsahu troch rokov," uvádza SAK s tým, že každý koncipient, ktorý má splnené aspoň tri roky praxe a absolvoval počas nich povinné vzdelávanie, už nebude musieť absolvovať žiadne ďalšie semináre.

Komora pracuje aj na novom Vzdelávacom poriadku. Ten stanoví nové pravidlá rozsahu a obsahu cyklického vzdelávania koncipientov.

V súlade so zákonom SAK umožní do šiestich mesiacov od požiadania vykonať advokátsku skúšku každému, kto spĺňa podmienky podľa zákona o advokácii, absolvoval vzdelávanie v určenom rozsahu, zaplatil poplatok a preukáže, že najneskôr ku dňu konania skúšky získal prax podľa zákona o advokácii. K dnešnému dňu je 1869 advokátskych koncipientov a bývalých koncipientov so splnenou praxou v zmysle zákona o advokácii.

SAK pripomína, že vzdelávací a skúšobný systém advokátskych koncipientov je nastavený na obdobie piatich rokov. Pri náhlej nesystémovej zmene považuje za problematické zvládnuť všetky potrebné procesy v zmysle zákonných lehôt. Komora sa podľa stanoviska snaží zabezpečiť zvýšený záujem o absolvovanie skúšok. "V rámci kalendárneho roka sme zvýšili počet termínov na absolvovanie skúšok na dvojnásobok, aby mal čo najväčší počet záujemcov možnosť spraviť skúšku v čo najkratšom čase," dodáva SAK.

Jej predsedníctvo prijalo aj vnútorný predpis o uznávaní inej právnej praxe. Podľa zákona o advokácii môže SAK do praxe advokátskeho koncipienta započítať aj inú právnu prax, ak ňou advokátsky koncipient získal skúsenosti potrebné na výkon činnosti advokáta a podmienky započítania určí predpis komory.

Novelu zákona o advokácii, ktorá skracuje prax advokátskeho koncipienta z piatich na tri roky, schválila Národná rada (NR) SR 31. januára, s účinnosťou už od 1. januára. Predkladateľ Gábor Grendel z OĽaNO sa pokúšal účinnosť ešte pred schválením novely posunúť na september. NR SR jeho návrh neschválila a odobrila zákon so spätnou účinnosťou. Prezident SR Andrej Kiska novelu následne podpísal.

V súvislosti s účinnosťou SAK poukazuje na rozhodnutie ÚS SR z roku 1996 v rovnakej veci. Súd konštatoval, že "spätné pôsobenie zákona nie je v súlade s ústavou a novela zákona ako celok bola vyhlásená za protiústavnú".