Fico stále zapiera telefonát s Vadalom. Ide vraj o koordinovanú kampaň

Fico hovorí o mobilizácii protestujúcich.

24. feb 2019 o 11:51 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Predseda Smeru Robert Fico ignoruje slová talianskej investigatívnej novinárky Marie Grazie Mazollovej. Mazollová pre SME v sobotu vyhlásila, že talianska prokuratúra nepoprela telefonát Roberta Fica s mafiánom Antoninom Vadalom.

„Kontaktoval som taliansku prokuratúru a tí odmietli, že niečo také, ako odpočutý telefonát medzi mnou a Vadalom existuje,“ povedla Fico v relácii V politike na TA3.

Zopakoval, že podľa neho išlo o snahu o prekrytie daňovej kauzy firmy KTAG prezidenta Andreja Kisku a o mobilizáciu ľudí pred štvrtkovou spomienkou na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Telefonát s mafiánom

Prečítajte si tiež: Talianska novinárka: Prokuratúra v Reggio Calabria nepoprela Ficov telefonát

Robert Fico telefonoval s Antoninom Vadalom v roku 2012. Odpočuli ich vyšetrovatelia, ktorí sledovali Vadalu kvôli jeho zapojeniu sa do medzinárodného obchodovania s drogami.

„Krátko na to, ako vyšla informácia o prezidentovej daňovej kauze, jeho dvorný Denník N prišiel s informáciou, že talianska prokuratúra odpočula Vadalov telefonát so mnou,“ naznačil Fico snahu o prekrývanie káuz. Na telefonát ale upozornil taliansky denník La Repubblica.

Predseda Smeru niekoľkokrát zopakoval, že žiadny odposluch neexistuje a naznačil, že denník La Repubblica je prepojený s portálom Aktuality. „Nečudoval by som sa, keby veci boli koordinované,“ povedal Fico.

Do štúdia priniesol aj papier, na ktorom mala byť jeho komunikácia so slovenským veľvyslanectvom v Ríme, ktoré malo existenciu odposluchu vyvrátiť. Keď si SME pýtalo od ministerstva zahraničia oficiálnu odpoveď talianskych orgánov, ministerstvo ju odmietlo sprístupniť.

Nepovedia nič

“ Kontaktoval som taliansku prokuratúru a tí odmietli, že niečo také, ako odpočutý telefonát medzi mnou a Vadalom existuje. „ Robert Fico, predseda Smeru

Talianski novinári však pre SME ešte v piatok potvrdili, že ich zdroj má k telefonátu prístup. Na žiadosť o reakciu tlačové oddelenie Smeru neodpovedalo, k týmto informáciám sa v nedeľu nevyjadril ani Fico.

Mazollová zopakovala piatkové vyjadrenie pre SME, že ak je nejaký prípad otvorený a prokuratúra na ňom pracuje, nikomu nič oficiálne nepovie, hoci by to bol aj premiér krajiny Európskej únie. "Vyšetrovanie Vadalu prebieha už dlhý čas," dodala.

Fico okrem svojho telefonátu v relácii opakoval svoje vyjadrenia z dvoch tlačových konferencií, ktoré sa konali počas týždňa. Podobne, ako premiér Peter Pellegrini v sobotu, aj Fico vyhlásil, že ich pracovné vzťahy sú na dobrej úrovni.

Vrátil sa aj k voľbe kandidátov na ústavných sudcov a potvrdil, že sa už kandidovať nechystá. „Zatraktívnil som voľbu sudcov Ústavného súdu. Ak by som nekandidoval, nikto by si na to ani nespomenul,“ uzavrel Fico.