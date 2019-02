Matovič kandiduje v eurovoľbách, mandát si však prevziať neplánuje

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 25. mája. Politické strany mali možnosť do 24. februára podať kandidačné listiny s kandidátmi na poslancov Európskeho parlamentu, ktorých právoplatnosť preverí Štátna komisia. Tohtoročné eurovoľby sprevádza neistota súvisiaca s brexitom. Ak by Spojené kráľovstvo nestihlo odísť k 29. marcu, Briti by mali nárok zvoliť si svojich poslancov Európskeho parlamentu. V tom prípade by Slovensko malo 13 poslancov. Ak sa Británii podarí odísť, Slovensko získa v 705-člennom pléne o jednu stoličku viac.