Voľby by podľa Remišovej nemali byť osobný prieskum politikov

Remišová hovorí, že pri Matovičových tvrdeniach ide o vytváranie umelého konfliktu.

27. feb 2019 o 13:55 SITA

BRATISLAVA. Voľby sú jedným z mála okamihov, keď ľudia môžu o niečom rozhodnúť. Je nebezpečné zahrávať sa s dôverou občanov, že ich hlas môže skutočne niečo zmeniť.

Vyjadrila to pre agentúru SITA predsedníčka poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Veronika Remišová.

Urobila tak po tom, ako líder hnutia Igor Matovič oznámil svoju kandidatúru v eurovoľbách s tým, že ak ho ľudia zvolia, svoj mandát si nepreberie.

Vedenie OĽaNO prevziať neplánuje

"Ľudia chodia k voľbám, aby niečo dosiahli pre svoju krajinu alebo pre Európu, určite by to nemal byť nejaký osobný prieskum popularity politikov. Takto sa politika ešte viac posúva smerom k extrémistickým a anti-systémovým stranám," uviedla.

Na otázku, či by Matovič, ak by sa vzdal mandátu poslanca NR SR, mal prenechať post šéfa hnutia niekomu inému uviedla, že o predsedovi rozhodujú členovia hnutia.

"Vedenie OĽaNO prevziať neplánujem. Je veľmi dôležité, aby sme sa sústredili na parlamentné voľby na budúci rok, aby sa nám podarilo zostaviť vládu, ktorá posunie Slovensko dopredu. Igor Matovič sa nechystá odísť z vedenia hnutia, nasledujúcich 12 mesiacov pred voľbami bude veľmi dôležitých," vyhlásila.

Remišová: Ide o vytváranie umelého konfliktu

Na margo Matovičových výrokov o politike USA uviedla, že ide o vytváranie umelého konfliktu.

"Vôbec nejde o to, aký má kto vzťah k USA, ale aké sú záujmy Slovenska. Svet okolo nás je stále nestabilnejší a bolo by hazardovaním so záujmami Slovenska, ak by sme podkopávali aj tú spoluprácu v oblasti obrany, ktorá dobre funguje," uviedla.



Remišová nevie, čo konkrétne Matovič svojimi vyjadreniami v zahraničnej politike myslel.



Je presvedčená, že programové ciele do európskych volieb aj do parlamentných volieb musia byť spoločným programom všetkých ľudí na kandidátke.

"Mal by sa zamerať na riešenie mnohých problémov, ktoré Slovensko má. Aby sme mali vládu, ktorá posunie Slovensko dopredu a dokáže aspoň čiastočne spájať ľudí na Slovensku. Určite by volebný program nemal vytvárať ďalšie umelé konflikty a ešte viac Slovensko rozdeľovať," dodala.