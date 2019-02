Ak by sa parlamentné voľby konali minulý týždeň vyhral by ich Smer a ako druhá by sa umiestnila extrémistická ĽSNS.

Koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu by mala viac ako deväť percent.

Ukázal to prieskum agentúry Focus uskutočnený v dňoch 21.2. – 26.2.2019 formou

osobného dopytovania.

Výberovú vzorku tvorilo 1022 respondentov.