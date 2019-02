Dobré ráno: Spojili sme sa s talianskym prokurátorom v kauze Fico a Vadala

Vadalu odpočúvali pre pašovanie drog.

28. feb 2019 o 23:15 Ján Krempaský, Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/582981009&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Prokurátor z Talianska povedal, že to, čo tvrdí Robert Fico, ho nezaujíma.

Reagoval tak na expremiéra, ktorý hovorí, že s Antoninom Vadalom v roku 2012 netelefonoval. Záznam z ich rozhovoru by mal byť v talianskom spise o Vadalovi.

Prokuratúra ho odpočúvala pre podozrenia z pašovania drog. Priamo s talianskymi úradmi v denníku SME hovoril redaktor domáceho spravodajstva Ján Krempaský.

Rozpráva sa s ním Zuzana Kovačič Hanzelová.

Krátky prehľad správ

Ak by sa konali parlamentné voľby minulý týždeň, vyhrala by ich strana Smer s 21 percentami. Druhá by bola prekvapivo ĽSNS Mariána Kotlebu s takmer 12-timi percentami. Nasleduje SaS s asi jedenástimi percentami, koalícia PS a Spolu s 9 a pol percentami, Sme rodina rovnako s 9 a pol percentami, potom hnutie Obyčajní ľudia s 8 a pol, SNS so 7 a pol, KDH so 6 a pol a Most-Híd s 5 a pol percentami. Prieskum robila Agentúra Focus na 1022 respondentoch.

SaS nenavrhne žiadnych kandidátov na ústavných sudcov. Nechce, aby kandidáti mali politickú nálepku a vyzývajú odborné organizácie, aby boli zodpovedné a nominovali kandidátov oni. Prihlasovať sa na kandidátov na ústavných sudcov môžu do piateho marca.

Súd s krajným pravičiarom Mariánom Magátom nebude. Pôvodne sa mal postaviť pred súd pre trestný čin hanobenia rasy, národa a presvedčenia. Prokurátor totiž vzal späť žalobu. Vec je tak opäť v prípravnom konaní.

Policajt, ktorý lustroval Kuciaka v policajných databázach pred vraždou, skončil v NAKA. Pavol Vorobjov bol šéfom finančnej spravodajskej jednotky NAKA a od marca nastupuje na iné miesto v zbore.

V Bielovodskej doline spadla lavína a zasypala dvojicu horolezcov. Jedného z nich strhla, dlhoročný 48-ročný záchranár pád neprežil.

