Kampaň Do práce na bicykli má podnietiť samosprávy na budovanie cyklotrás

Minister Ersék očakáva, že nový zákon podporí rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

1. mar 2019 o 11:34 SITA

BRATISLAVA. Celonárodná kampaň Do práce na bicykli pokračuje tento rok už šiestym ročníkom.

Vyhlasuje ju Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica.

„Tohtoročná kampaň sa bude konať v období legislatívneho procesu návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti rezortu dopravy na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Od tejto legislatívnej úpravy očakávame výrazný posun v budovaní kvalitnej a bezpečnej cyklistickej infraštruktúry na Slovensku," povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek.

Podpora využívania cyklistickej dopravy

Cieľom kampane je pútavou formou podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách a podnietiť samosprávy, aby vytvárali na svojom území vhodné podmienky na využívanie cyklistickej dopravy.

Takisto má motivovať aj zamestnávateľov k vytvoreniu vhodných priestorov na odkladanie bicykla, prípadne k poskytnutiu iných benefitov pre pracovníkov, ktorí dochádzajú do práce na dvoch kolesách.

Bicykel ako ideálny dopravný prostriedok

Zároveň sa snaží ostatným ľuďom ukázať, že bicykel môže byť pre mnohých obyvateľov ideálnym spôsobom pri dochádzaní do práce, či už zo zdravotného, ekonomického, alebo dokonca časového hľadiska.

Od začiatku marca do 18. apríla sa môžu do kampane registrovať samosprávy na stránke www.dopracenabicykli.eu.

Prečítajte si tiež: Otvorili prvý úsek stokilometrovej cyklotrasy

Zamestnanci alebo študenti so svojimi tímami sa budú môcť do súťaže zapojiť hneď po tom, ako sa do kampane prihlási samospráva, v ktorej majú trvalé bydlisko, alebo do ktorej dochádzajú do zamestnania.

Zapojiť sa do kampane nemôžu jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií. Samotná kampaň sa uskutoční od 1. do 31. mája.

Najazdené kilometre si budú súťažiaci evidovať na spomínanej webovej stránke. Ocenené budú samosprávy, v ktorej súťažiaci najazdili spolu najväčší počet kilometrov a tie, v ktorých sa zapojilo najviac súťažiacich.