Brit sa pozrel na našu predvolebnú kampaň. Toto sú jeho postrehy

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

1. mar 2019 o 13:09 The Slovak Spectator

1. Rozobrali americký počítač, aby vyrobili vlastný. Ako fungovalo IT za železnou oponou: IT museum shows how computer engineering worked under Communism

2. Aj v obyčajnom supermarkete môžete nakupovať ekologicky: What ecological measures will supermarkets implement?

3. Pracovný trh sa umúdri, najväčší tlak máme za sebou, hovoria personalisti. 2019: The peak is over, tension on the market will ease

4. Mladí sa majú naučiť kritickému mysleniu. Ale kto to naučí starých rodičov? Grandparents have a bigger problem than millenials

5. Prečo v majú byť pracovné tímy rôznorodé? Vysvetľuje manažér z Ikey: Diversity is not an option. It’s a necessity

6. Svetoví Lord of the Dance, anglický stand-up či francúzsky filmový festival. V Bratislave si v najbližších dňoch určite vyberiete zaujímavé podujatie: Top 10 events in Bratislava

7. Americká hviezda svojich slovenských fanúšikov nepotešila. Klame ona alebo organizátor koncertu? Nicki Minaj arrived in Bratislava to perform but cancelled her gig on the spot

8. Čaputová je jednou nohou v druhom kole. Kto bude jej súperom? Presidential election: Support for Čaputová skyrockets before moratorium on polls

9. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sa blížia. Cudzinci žijúci na Slovensku na ne pozývajú vo svojom rodnom jazyku: Foreigners in Slovakia promote the ice hockey world championship

10. Brit James Thomson sa pozrel na našu prezidentskú kampaň. Toto sú jeho postrehy: Looking presidential

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.