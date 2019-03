Dobré ráno: Nie, Čaputová (asi) nevyhrá v prvom kole

Ako sa za týždne zmenila situácia pri voľbe prezidenta.

3. mar 2019 o 23:15 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko

V utorok sa Robert Mistrík vzdal kandidatúry na prezidenta. Vo štvrtok ukazoval rýchly prieskum preferencií prezidentských kandidátov Zuzane Čaputovej takmer 45 percent. A v piatok ďalší dokonca takmer 53 percent.

Tých zaujímavých otázok sa okamžite objavilo hneď niekoľko: ako je možné, že kandidátka demokratickej opozície tak raketovo vystrelila nahor? Kto všetko ju vlastne volí? A je vôbec možné, aby žiadne druhé kolo prezidentských volieb nebolo?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Tkačenkom.

Krátky prehľad správ

Nemecký súd rozhodol, že Vietnamca uniesli slovenským vládnym špeciálom. Vietnamská tajná služba mala v roku 2017 Trinha Xuan Thanha násilím prepraviť z Berlína do Bratislavy, kde sa konala narýchlo zorganizovaná schôdzka delegácie Vietnamu so slovenskými predstaviteľmi. Slovensko vtedy poskytlo Vietnamcom na cestu do Moskvy vládny špeciál.

Tunel Višňové tak skoro nebude, staviteľ totiž prepustil všetkých robotníkov. Medzi taliansko-slovenským konzorciom Salini Impregilo a Dúha a Slovenskou republikou sa teraz pripravuje súdny spor. Tunel Višňové sa pôvodne začal stavať v roku 1998, dokončený dodnes nie je.

Európska komisia vyčíta Slovensku nedostatky vo vzdelávaní Rómov. A tiež, že u nás sú veľké rozdiely vo výsledkoch testovania žiakov medzi východom a západom krajiny. V rámci testov PISA boli najhoršie výsledky v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji, naopak, žiaci z Bratislavy dopadli najlepšie. Európska komisia tiež odporučila, aby čo najviac detí chodilo do materských škôl.

Dve členské strany európskych ľudovcov chcú zo svojej frakcie vyhodiť maďarský Fidesz Viktora Orbána. Z Európskej ľudovej strany ho chcú poslať preč kresťanskodemokratické strany z Belgicka a Luxemburska. Dôvodom je, že maďarský líder koná v rozpore s hodnotami ľudovcov.

Plasty a plastové fragmenty objavili už aj u tvorov, ktoré žijú v najhlbších morských hlbinách. V žalúdkoch obyvateľov oceánskych priekop totiž našli plastové čiastočky.

