Profesor zo SAV: Ak chceme fungovať, peniaze musíme zháňať, ako a kde sa dá

Hovorili sme s neuroimunológom Michalom Novákom.

3. mar 2019 o 17:35 Peter Kapitán

Spôsob, akým rozdeľovalo ministerstvo školstva pod SNS peniaze na podporu vedy a výskumu, sprevádzalo množstvo pochybností. Štyri a pol milióna eur napríklad dostal podnikateľ z Gorily spájaný s ukrajinskou mafiou, peniaze išli aj dlhoročnému kamarátovi právnika z mafiánskych zoznamov Zoroslava Kollára.

Od začiatku roka sa zistili nezrovnalosti v hodnotení projektov, časť firiem dostala peniaze v rozpore so zákonom. Podobne ako pri eurofondovom škandále z leta 2017 opäť dostali podporu firmy, ktoré sa výskumu doteraz nevenovali a majú sídlo v rodinnom dome.

Jednou z nich je aj spoločnosť Braintest, ktorá sa chce venovať výskumu neurodegeneratívnych ochorení, ako napríklad Alzheimerova choroba. Firma patrí Zuzane Revickej, ktorá vyše 20 rokov pracovala v Neuroimunologickom ústave SAV, ktorý s ňou bude na projekte pracovať. Firma v podstate vznikla len na to, aby sa ústav mohol o peniaze, určené len pre súkromné firmy, uchádzať.

Riaditeľ ústavu Michal Novák v rozhovore pre SME a RTVS vysvetľuje, že veda na Slovensku je na tom tak biedne, že musia využiť akúkoľvek príležitosť, aby získali peniaze. Aj za cenu, že balansujú na hrane zákona.

Profesor Michal Novák, zakladateľ a riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV. (zdroj: Archív SAV)

Dá sa cieľ vášho projektu zjednodušiť tak, že chcete nájsť liek na Alzheimerovu chorobu?

"Nie. Cieľom je porozumieť mechanizmom, ktoré vedú ku vzniku neurodegeneračných ochorení, napríklad aj k Alzheimerovej chorobe. Existuje totiž vzťah medzi traumatickým poškodením mozgu, teda napríklad úderom do hlavy, a neliečiteľnou chorobou, ktorou často trpia hráči amerického futbalu, boxeri či hokejisti. Zodpovedný je takzvaný Tau proteín, ktorým sa zaoberáme 20 rokov."

Na čo ste prišli?

"Poznáme ho veľmi dôkladne, no nie úplne. Keby sme o ňom vedeli všetko, zrejme by sme vedeli nájsť spôsob, ako preventívne pôsobiť proti chronickým neurodegeneratívnym ochoreniam. Viac ako 90 percent z nich sa totiž vyvinie spontánne, teda nie sú dedičné. Nevieme kto a kedy dostane Alzheimerovu chorobu. My tu upriamujeme pozornosť na mechanizmy, ktoré sa dejú na začiatku ochorenia. Ak ich budeme poznať, budeme vedieť neurodegeneračným ochoreniam predchádzať."

Je to celosvetovo unikátny výskum?

"Väčšina výskumných pracovísk vo svete sa zameriava na samotné ochorenie. My sa sústreďujeme na terapiu. Vieme, že asi 80 percent ľudí sa po údere do hlavy spontánne uzdraví. Nás zaujíma, ako sa to stane a ktoré molekulové vzorce sú hybnou silou pri uzdravení. Ak tomu budeme rozumieť, potom tento spôsob liečby budeme vedieť cielene vyvolať aj v iných prípadoch, budeme vedieť naštartovať uzdravenie."

Koľko peňazí potrebujete, aby ste úspešne ukončili tento výskum?

"Ak by sme mali ročne navyše ešte aspoň milión eur, tak by sa to dalo zvládnuť. Teraz sa napríklad trápime s tým, že by sme potrebovali ešte jeden prístroj na spracovanie vzoriek od pacientov, ktorý stojí stotisíc eur. Ale nemáme na to peniaze."

S akým rozpočtom ročne pracujete?

"Zo Slovenskej akadémie vied, teda zo štátneho rozpočtu, dostaneme ročne približne 500- až 600-tisíc. To je všetko, čo dostane Neuroimunologický ústav od štátu. Zvyšok, čo je najmenej ešte raz toľko, musíme zohnať sami. Ale nefunguje to tak, že keď sa začnú míňať peniaze, povieme si, že treba podať žiadosť o grant. Tie sa musia robiť na dva-tri roky vopred. Neustále musíme predkladať nové projekty, inak by sme nemali ani na mzdy."

Vy teda dostanete asi 600-tisíc ročne, ale na fungovanie a výskum potrebujete 1,2 milióna?

"Áno, a to sme stále na takej úrovni, keď poriadne ani nedýchame a stále sa boríme s ťažkosťami."