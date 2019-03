Tóth v prípade vraždy Kuciaka už svedčí pod vlastným menom

Potvrdil aj sledovanie Jána Kuciaka na prelome septembra a októbra 2017.

4. mar 2019 o 9:15 SITA

BRATISLAVA. Bývalý novinár a bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth potvrdil, že bol utajeným svedkom v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Tóth to povedal vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.

Už nebude utajený svedok

Oznámil, že už ďalej nebude utajeným svedkom, vypovedať bude ako obyčajný svedok pod svojím menom.

„Výpoveď svedka pod svojou identitou má väčšiu váhu v trestnom konaní a ja chcem, aby boli vrahovia Jána Kuciaka potrestaní,“ povedal Tóth s vysvetlením, že chce uľahčiť prácu orgánom činným v trestnom konaní.

Po úniku z vyšetrovacieho spisu viaceré médiá označovali Petra Tótha za utajeného svedka, ktorý po zadržaní Aleny Zsuzsovej a ďalších obvinených vypovedal v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, Tóth to až doteraz popieral.

Ak by vedel o vražde, dokázal by zasiahnuť

Vo zverejnenom videu sa dištancuje od samotnej vraždy.

„Keby som vedel o príprave vraždy Jána Kuciaka, tak Ján Kuciak a Martina Kušnírová ešte žijú,“ povedal.

Potvrdil, že sprostredkoval sledovanie novinárov, ale on sám ho nevykonával. Ján Kuciak bol podľa neho sledovaný na prelome septembra a októbra 2017, teda niekoľko mesiacov pred vraždou, Tóth však odmieta, že by to súviselo s prípravou vraždy.

Zdôraznil, že v celom prípade má len postavenie svedka a nie je v postavení spolupracujúceho obvineného.

Novinára Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zavraždili pred rokom v ich dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta.

Momentálne sú v prípade ich vraždy obvinení štyria ľudia, konkrétne Tomáš Sz. a Miroslav M. ako vykonávatelia, Zoltán Andruskó ako sprostredkovateľ a Alena Zsuzsová ako objednávateľka.