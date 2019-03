Učitelia zbierajú podpisy na zastavenie zákona o pedagogických zamestnancoch

Nový zákon okliešťuje kreditový systém a je v rozpore s iným zákonom, tvrdí Slovenská komora učiteľov.

4. mar 2019 o 12:32 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva ani vláda nevyužili šancu vytvoriť moderný zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý by zvýšil atraktivitu učiteľského povolania, vychádzal by z praxe a nebol by diskriminačný.

Uviedol to v pondelok na tlačovej besede prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman s tým, že je spustená petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá má viac ako šesťtisíc podpisov.

Rozpor so zákonom o celoživotnom vzdelávaní

„Akonáhle bude mať petícia 10-tisíc podpisov budeme o zákone rokovať s ministerstvom školstva. Nový zákon totiž okliešťuje kreditový systém a je dokonca v rozpore so zákonom o celoživotnom vzdelávaní. Je oklieštené ďalšie vzdelávanie učiteľa. Diskriminované sú napríklad učiteľky materských škôl, ktoré môžu získať maximálne trojpercentný príplatok," dodal prezident komory učiteľov.

Viere Grohovej z Fóra proaktívnych škôl chýbala na príprave zákona väčšia participácia s učiteľmi.

„Nezískali sme napríklad spätnú väzbu, prečo sa ruší kreditový príplatok. Podľa nového zákona sa má riaditeľ školy vzdelávať až 320 hodín v programoch, ktoré učia administratívne riadiť školu. Ministerstvo školstva odstránilo zo zákona, aby si škola zisťovala spätnú väzbu o svojej práci. Práve tá slúžila na to, aby si škola dala nové ciele," vysvetlila Grohová.

Zníženie úväzkov vychovávateľom

Učitelia požadujú do zákona zaviesť zníženie úväzkov vychovávateľom vo všetkých typov škôl a školských zariadení. Pozitívne vnímajú aj nový systém atestácie, no ešte je potrebné ho doplniť.

Petičný výbor tvoria zástupcovia Slovenskej komory učiteľov, občianskej iniciatívy Kvalitné školstvo, Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR, Slovenskej asociácie pedagogiky raného detstva, Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku, Asociácie výchovných poradcov, Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní, MESA10 a Fóra proaktívnych škôl.

Nižšia záťaž, viac energie

Vládny kabinet schválil 9. januára návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Zmenou zákona sa podľa ministerky školstva Martiny Lubyovej zvýši kvalita vzdelávania. Zároveň sa podľa nej pedagógovia nemajú obávať, že by v novom systéme prišli o peniaze.

„Zákonom sa výrazne zlepší oblasť úväzkov. Úväzky sa budú znižovať tak, aby pedagogickí a odborní zamestnanci mali menšiu záťaž, a aby mali viac energie venovať sa svojej práci. Pôjde nám aj o reformu systému profesionálneho rozvoja učiteľov," uviedla ministerka Lubyová ešte v decembri.

"To znamená, že to, čo bolo niekedy známe pod kreditovým vzdelávaním podstatným spôsobom meníme tak, aby bol nový systém vzdelávania prospešný jednak pre učiteľov ako individualitám, ktoré sa chcú rozvíjať, a jednak potrebám ich školy. Učitelia budú mať tak možnosť dostať finančné ohodnotenie za vzdelanie, ktoré bude prínosné. Je tam celý rad ďalších zmien, ktoré, verím, že zlepšia postavenie učiteľov aj ďalších pracovníkov rezortu," dodala Lubyová.

Zákon je momentálne v druhom čítaní v parlamente.