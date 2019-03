Mikloško: Stretnutia s liberálmi ma obohacujú

S Čaputovou mám veľmi korektný vzťah, vraví kandidát na prezidenta FRANTIŠEK MIKLOŠKO.

6. mar 2019 o 20:06 Ján Krempaský

Napriek tomu, že už dvakrát neúspešne kandidoval za prezidenta, pokúša sa o to aj tretíkrát. V spôsobe, akým mu niektorí ľudia a média naznačujú, aby odstúpil, vidí návrat komunistických manierov.

Niekdajší disident a dlhoročný kresťanskodemokratický politik František Mikloško v rozhovore hovorí aj o vzťahu k arcibiskupovi Bezákovi, o tom, že kresťania tápajú, a mnohí z nich preto volili Vladimíra Mečiara a Roberta Fica, ale vyznáva sa aj z priateľstva s liberálmi.

Denník SME ho oslovil v rámci rozhovorov s kandidátmi na prezidenta, ktorí mali v prieskumoch podporu vyššiu ako päť percent.

V posledných zverejnených prieskumoch verejnej mienky ste mali ako prezidentský kandidát podporu od troch do siedmich percent. Ako vnímate na základe nich svoju šancu stať sa prezidentom?

"K prieskumom a agentúram sa vyjadrím až po voľbách. To znamená po 16. marci. Celá hystéria, ktorá vznikla niekedy od júla minulého roka a niesla sa v znamení vzdávania sa, mi začína pripomínať obdobie komunizmu. Zapojili sa do nej niektorí novinári, politici aj kandidáti. "

“ Ľudia, ktorí sa hlásia k demokracii a v jej mene presadzujú nejaký názor, začínajú mať metódy ako za komunizmu." „ František Mikloško

Prečo vám to pripomína komunizmus?

"Bolo to obdobie, keď do toho, kto mal iný názor, toľko skákali a toľko ho tlačili, až ho vytlačili niekam nabok. Začínam tu badať jeden zvláštny jav. Ľudia, ktorí sa hlásia k demokracii a v jej mene presadzujú nejaký názor, začínajú mať metódy ako za komunizmu."

Ako sa to podľa vás prejavuje?

"Prejavuje sa to v neustálom drile v tom, že tento človek nemá šancu a mal by sa vzdať. Ale nielen to. Prejavuje sa to v tom, že sa vytypuje jeden druh kandidáta a ten sa presadzuje. Lenže prezident je nejaký erb. Je to symbol pre každého občana alebo skupinu občanov. Som presvedčený, že každý by mal mať právo sa v prvom kole nájsť. Druhé kolo už môže byť o politickom premýšľaní. Ale u nás sa už v prvom kole začal nátlak na to, aby sa tam dostal človek s jedným ideovým alebo politickým zameraním."

Inými slovami to vnímate tak, že teraz sú všetci za Zuzanu Čaputovú?

"Nie. Teraz sú za Čaputovú, predtým boli absolútne za Roberta Mistríka. Samotnú Čaputovú tlačili do toho, aby sa vzdala. Celé demokratické spektrum sadlo na jedného človeka a povedalo si, že on by ich mal reprezentovať a ostatné by sa mu malo prispôsobiť."

Ako vnímate argument, že tak robia preto, aby sa do druhého kola nedostal nedemokratický kandidát? Napríklad Štefan Harabin či Marian Kotleba.

"Od začiatku to bol úplne mylný argument, ktorý sa navyše ukázal ako nepravdivý."

Prečo?

"Veď každý začínajúci novinár alebo politik by mohol vedieť, že Harabin a Kotleba sa delia o tie isté percentá."

Skade beriete istotu, že sa nedostanú do druhého kola?

František Mikloško - František Mikloško sa narodil 2. júna 1947 v Nitre. - Vyštudoval matematiku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. - Pred novembrom 1989 bol disident, aktivista tzv. tajnej cirkvi. - Počas Nežnej revolúcie bol členom Koordinačného výboru VPN. - Bol prvým demokratickým predsedom Slovenskej národnej rady. - V roku 1992 vstúpil do KDH. Za túto stranu bol dlhoročným poslancom parlamentu, vo vládnej funkcii nebol nikdy. - Z KDH odišiel spolu s Vladimírom Palkom, Rudolfom Bauerom a Pavlom Minárikom. Čoskoro založili stranu Konzervatívni demokrati Slovenska. - Za prezidenta kandidoval už dvakrát. Aj v roku 2004, aj v roku 2009 neúspešne. - Je ženatý a bezdetný.

"Lebo oslovujú to isté spektrum voličov - radikálnych a nacionálnych. Harabin od začiatku neprekročil nejakých desať, maximálne dvanásť percent. Nebolo by preto druhé kolo Harabin - Kotleba. Hovoril som, že je to nereálne a demagogické. Od začiatku som to chápal, ako účelovo vyhranenú pozíciu, pri ktorej ja by som mal ustúpiť."

Osobne vám niekto volá, píše alebo hovorí, aby ste sa vzdali kandidatúry na prezidenta?

"To nie. Tlaky cítim v médiách, ktoré sa vydávajú za demokratické. V nich boli veľmi silné, opakujúce sa a trvali niekoľko mesiacov. A trvajú prakticky stále. Bola to agenda týchto médií. Boli aj tlaky politikov."

Volal vám niekto z nich?

"Nie, to by sa neodvážili. Ani by som sa s nimi nerozprával."

Máte pocit, že médiá sú k vám nespravodlivé?

"Nie, vôbec sa k tomu nevyjadrujem. Nezaujíma ma to."

Znamená to, že pred prvým kolom sa nevzdáte v prospech žiadneho kandidáta?

"Vôbec sa k tomu nebudem vyjadrovať. Prvé kolo je to, v ktorom si každý má nájsť svojho erbového predstaviteľa."

Stále veríte, že sa dostanete do druhého kola?