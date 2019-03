Krajniak: Na prezývku Posledný križiak som hrdý

Milan Krajniak ostáva v prezidentskej kampani.

5. mar 2019 o 21:13 Roman Cuprik

Seba samého nazýva Posledným križiakom, chce brániť tradičné hodnoty, no vstúpil do strany Borisa Kollára, ktorý má desať detí s deviatimi ženami. Milan Krajniak kedysi pracoval ako poradca vtedajšieho ministra vnútra Daniela Lipšica za KDH, teraz je v strane Sme rodina, ktorej viacerí členovia mali kontakty s mafiánmi.

Kandidát na prezidenta Milan Krajniak rozhovore pre SME vysvetľuje, prečo sa stiahol po zverejnení spisu Gorila z ministerstva vnútra aj prečo sa objavil vo výpovedi bývalého príslušníka SIS Miroslava Kriaka o sledovaní novinárov.

Prečo by mali voliči chcieť za prezidenta niekoho, kto seba samého nazýva Posledný križiak?

"To je prezývka, ktorá mi v minulosti prischla, a ja som na ňu hrdý. Som presvedčený, že aj dnes by malo platiť 'džentlmenstvo' alebo niečo, čo voláme rytierska česť. Pre mňa to znamená, že hovorím to, čo si myslím, a robím to, čo hovorím. Zároveň neútočím na súperov od chrbta a rešpektujem ich názory, aj keď s nimi nesúhlasím."

Stále chcete povaliť liberálnu demokraciu?

"Nie."