Šefčovič by ako prezident odmietol udeľovať politikom amnestie

Prezidentský kandidát vyjadril obavy z férovosti prezidentskej kampane.

5. mar 2019 o 16:18 (aktualizované 5. mar 2019 o 16:56) TASR, SITA

BRATISLAVA. Kandidát na prezidenta SR Maroš Šefčovič by ako hlava štátu neudelil milosť žiadnemu politikovi.

"Považujem zásadu 'padni komu padni' za absolútne dôležitú. Keď chceme bojovať s neduhmi a korupciou, musí byť táto zásada svätá, musíme si byť všetci pred zákonom rovní," vyhlásil na utorkovom tlačovom brífingu.

Náznak Čaputovej prísľubu Kiskovi

Prezidentský kandidát zároveň vyjadril obavy z férovosti prezidentskej kampane.

"Do tejto kampane som vstupoval s tým, že chcem, aby bola konštruktívna, pozitívna, a aby sme neútočili jeden na druhého, aby sme medzi sebou súťažili programom," priblížil.

Podľa Šefčoviča sa v pozadí prezidentskej kampane môžu objaviť určité dohody medzi kandidátkou Zuzanou Čaputovou a súčasným prezidentom Andrejom Kiskom.

Čaputová podľa neho nevylúčila, že je ako prezidentka pripravená udeliť milosť Kiskovi, ktorý jej vyjadril podporu.

„Tak, ako som povedala v utorok v debate Hospodárskych novín, ak by bol pán Kiska odsúdený a podal by si žiadosť o udelenie milosti, tak by som k tejto žiadosti pristupovala spravodlivo, tak ako k žiadosti od akéhokoľvek iného občana. Práve preto, že rovnosť pred zákon a vymožiteľnosť spravodlivosti pre každého občana je ústrednou témou mojej kampane," uviedla Čaputová v stanovisku.

Politici nie sú chránený druh

"Ako chceme posilňovať vieru ľudí na Slovensku v právny štát? Ako chceme jednoznačne deklarovať, že ľudia sú si pred zákonom rovní? Ako chceme dokázať, že politici nie sú špeciálne chránený druh, respektíve, že im za istých okolností bude možné udeliť milosť?" pýtal sa Šefčovič.

Prečítajte si tiež: Čaputová nemá výsledok istý, aj Kukana favorizovali a po výsledkoch zosmutnel

Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať 30. marca druhé kolo.

Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Hlasovať sa bude od 7.00 do 22.00 h.

V abecednom poradí kandidujú Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško, Maroš Šefčovič, Róbert Švec, Bohumila Tauchmannová, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula.