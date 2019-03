Lajčák považuje schválenie vstupu Macedónska do NATO za hodnotovú vec

Minister zahraničia očakáva podporu parlamentu.

6. mar 2019 o 14:08 SITA

BRATISLAVA. Pokiaľ platí Programové vyhlásenie vlády, schválenie vstupu Macedónska do Severoatlantickej aliancie by nemal byť problém.

Vláda v stredu odporučila NR SR, aby vstup premenovanej Severomacedónskej republiky odobrila, rozšírenie Aliancie o nového člena totiž musia schváliť všetky členské krajiny.

Lajčák očakáva podporu

„Je to materiál, ktorý je v súlade s programovým vyhlásením aj dlhodobými prioritami našej zahraničnej politiky. Slovensko vždy podporovalo rozširovanie EÚ aj politiku otvorených dverí Aliancie,“ povedal po rokovaní vlády minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorý materiál predložil.

Na otázku, či očakáva, že tento materiál podporí aj koaličná Slovenská národná strana, Lajčák odpovedal, že nebude špekulovať, ale je to vec, v ktorej by mali mať všetci jasno.

„SNS je súčasťou vládnej koalície, máme programové vyhlásenie, tam sú tieto veci jasne zakotvené,“ dodal minister.

Naposledy národná rada odobrila vstup Čiernej Hory do obrannej aliancie iba tesnou väčšinou – 78 hlasmi. Na hlasovaní vtedy chýbali aj viacerí poslanci Smeru, poslanci SaS a OĽaNO sa zase pri hlasovaní neregistrovali. Sme rodina sa zdržala.

Dohoda o názve krajiny

Návrh, aby NR SR odobrila vstup Severomacedónskej republiky do NATO, v stredu odsúhlasila vláda.

Ako sa uvádza v predkladacej správe k Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Severomacedónskej republiky, nedávna dohoda o názve krajiny medzi Severomacedónskou republikou a Gréckom umožnila začať prístupový proces Skopje do NATO.

Obranná organizácia ešte v roku 2008 podmienila vstup krajiny práve vyriešením sporu o názov krajiny. Macedónsko je totiž oblasťou v Grécku, Atény preto s týmto názvom nesúhlasili.

Dohodu, aby sa krajina volala Severomacedónska republika, sa podarilo dosiahnuť v júni 2018. Po tom, čo protokol odsúhlasí parlament, ho ešte bude musieť ratifikovať prezident.