Ministerstvo prijalo niekoľko prihlášok na post šéfa polície aj inšpekcie

Lučanský podľa ministersky Sakovej prihlášku zatiaľ nepodal.

6. mar 2019 o 17:24 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra už prijalo niekoľko prihlášok v rámci výberového konania na šéfa Policajného zboru a šéfa úradu inšpekčnej služby.

Po rokovaní vlády to v stredu potvrdila ministerka vnútra Denisa Saková (Smer). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do piatka (8. 3.).

Súčasný policajný prezident Milan Lučanský podľa Sakovej prihlášku zatiaľ nepodal.

"Všetci záujemcovia a kandidáti môžu podať prihlášku do 8. marca, to jest do piatka, vtedy sa uzatvára výberové konanie na šéfa Policajného zboru aj šéfa inšpekčnej služby," uviedla.

Voľba bude prebiehať s novými pravidlami. Novela zákona o Policajnom zbore podľa slov šéfky rezortu zavádza väčšiu transparentnosť do výberu nového policajného prezidenta a šéfa inšpekcie.

Kandidátov budú posudzovať odborná komisia aj brannobezpečnostný parlamentný výbor.