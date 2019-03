Psychiater: Keď politik príde o moc, zrúti sa. Nasleduje narcistická zúrivosť

Hovorili sme s psychiatrom JOZEFOM HAŠTOM.

6. mar 2019 o 19:30 Peter Kapitán

Pred vyše dvadsiatimi rokmi ste boli medzi psychiatrami, ktorí vyzvali vtedajšieho premiéra Vladimíra Mečiara z HZDS, aby sa stiahol z politiky. Prečo?

"Účastníci tretieho slovenského psychiatrického zjazdu vydali vyhlásenie, že treba preveriť jeho stav. My sme si uvedomovali, že nemôžeme diagnostikovať niekoho, koho sme nevyšetrovali.

Psychiatrická spoločnosť poukázala na jeho správanie sa v politike, na to, že spôsobuje problémy v spoločnosti a medzi ľuďmi rastie agresivita, pretože Mečiarova politika vytvárala napätie."

Mali ste pochybnosti o jeho duševnom zdraví?

"Etický kódex nám zakazuje vyjadrovať sa k duševnému zdraviu človeka, ktorého sme nevyšetrili, preto sme to tak neformulovali. Ľudia si to však interpretovali ako pochybnosti o jeho zdraví a interpretovali si to správne. Boli sme vydesení z toho, ako útočil na novinárov, bol hrubý a ponižoval ostatných."

V poslednom čase zhrubol aj slovník bývalého premiéra Roberta Fica zo Smeru. Ako sa pozeráte na jeho fungovanie vo verejnom priestore?