Macejková je späť na Najvyššom súde, zakrátko mu môže aj šéfovať

Funkčné obdobie Švecovej sa skončí v októbri.

8. mar 2019 o 19:31 Peter Kováč

BRATISLAVA. Veľké zmeny na Ústavnom súde, kde vo februári skončilo deväť sudcov, môžu mať vplyv aj na Najvyšší súd, ktorý najneskôr na jeseň čaká výmena šéfa.

Dosluhujúca predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová bude navyše opäť kandidovať za ústavnú sudkyňu, čo môže túto voľbu len urýchliť.

V zákulisných debatách sa ako o Švecovej nástupkyni hovorí najmä o doterajšej šéfke Ústavného súdu Ivette Macejkovej. Po odchode z Košíc sa vrátila na Najvyšší súd, kde ju zaradili do trestného senátu 3T, v ktorom sú ešte Jana Serbová a Kartin Bargel.

V pojednávacej miestnosti sa však podľa informácií zo súdu zatiaľ neobjavila.

„Momentálne je PN,“ vysvetlila hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.

Ambíciu stať sa šéfkou aj v staronovom pôsobisku Macejková nepoprela.

"Akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa môjho ďalšieho pôsobenia na Najvyššom súde momentálne považujem za predčasné a hypotetické, a preto sa k nim nebudem vyjadrovať,“ odkázala SME ešte v januári.

Ak by Švecová uspela už v najbližšej voľbe kandidátov na ústavných sudcov, Najvyšší súd by prišiel o šéfku už v marci, najneskôr v apríli. Ak sa tak nestane, jeho nového šéfa by mala vyberať Súdna rada v septembri, keďže funkčné obdobie Švecovej sa končí o mesiac neskôr.

Nie nehovoria ani Bajánková či Urbancová