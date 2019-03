Ministerstvo spravodlistosti umiestnilo štyri nové formuláre na portál ežaloby

Formuláre sú podľa ministerstva prispôsobené civilným kódexom.

7. mar 2019 o 14:44 TASR

BRATISLAVA. Štyri nové formuláre pripravilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR prostredníctvom portálu ežaloby.

Sú nimi žaloba/návrh na začatie konania, neodkladné/zabezpečovacie opatrenie, podanie k spisovej značke a všeobecné podanie. K dispozícii sú aj na portáli www.slovensko.sk.

TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová.

"K vytvoreniu nových formulárov ministerstvo pristúpilo najmä z dôvodu zabezpečenia väčšieho komfortu nielen pre advokátov, ale aj širšej verejnosti pri elektronickej komunikácii so súdom. Príjem podaní prostredníctvom formulárov je teraz komfortnejší aj pre súdy, aj pre verejnosť," uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Výhodou pre súdy je podľa neho preberanie údajov o účastníkoch alebo stranách sporu a ostatných informácií z formulára priamo do informačného systému, čo urýchli spracovanie podania a minimalizovanie chýb pri manuálnom spracovávaní.

Formuláre sú podľa ministerstva prispôsobené civilným kódexom a to Civilnému sporovému poriadku, Civilnému mimosporovému poriadku a Správnemu súdnemu poriadku, ktoré je možné zaslať súdu po prihlásení sa prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu, tzv. e-ID.

Žaloba/návrh na začatie konania podľa MS slúži na podanie každej žaloby/návrhu na začatie konania, ktoré je novým a prvým podaním vo veci.

"Ak sa ale podanie týka neodkladného alebo zabezpečovacieho opatrenia, je potrebné takýto návrh podať nie prostredníctvom žaloby/návrhu na začatie konania, ale práve prostredníctvom neodkladného/zabezpečovacieho opatrenia pre jeho rýchlejšiu identifikáciu a spracovanie, nakoľko lehoty pri podaní takéhoto typu podania sú kratšie," upozorňuje MS.

Formulár podanie k spisovej značke slúži na podanie ďalšieho podania vo veci, v ktorej už prebieha súdne konanie, priblížil rezort.

Prostredníctvom číselníka priradeného k formuláru je možné z voľby vybrať buď konkrétny typ podania ako napríklad odvolanie, odpor, dovolanie, námietka, sťažnosť, alebo ak sa typ podania vo výbere nenachádza, zvoliť možnosť iné podanie.

"V prípade, ak sa podanie netýka ani návrhu na začatie konania, ani podania k existujúcej spisovej značke, je potrebné podanie podať prostredníctvom všeobecného podania, napríklad žiadosť o potvrdenie, že spoločnosť nie je v exekúcii a iné," objasnilo ministerstvo.

Ako uviedlo, zefektívni sa aj elektronická komunikácia verejnosti so súdmi, keďže orgán verejnej moci, advokát, súdny exekútor, notár a správca sú povinní v konaní pred súdom doručovať podania do elektronickej schránky súdu a používať pri elektronickej komunikácii so súdom elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, ktorej sú majiteľom.

"To neplatí, ak súd požiada o predloženie určitej listiny a pre predkladanie administratívneho spisu alebo iného spisu. Hosťujúci euroadvokát doručuje elektronické podania prostredníctvom spolupracujúceho advokáta," objasnilo MS.

Ak je pre podanie určený elektronický formulár, sú osoby povinné podanie urobiť prostredníctvom takého formulára.

Trovy vzniknuté porušením povinnosti podľa prvej vety nie sú predmetom náhrady trov konania, uzavrel rezort spravodlivosti.