Prieskum: Väčšina Slovákov v zahraničí by sa vrátila späť, keby sa zmenila politická kultúra

V zahraničí chce zostať viac ako pätina oslovených.

7. mar 2019 o 14:24 TASR

BRATISLAVA. Viac ako polovica Slovákov žijúcich v zahraničí nevylúčila návrat späť na Slovensko.

Ako hlavnú motiváciu označila zmenu politickej kultúry. Hneď za ňou by zvažovali konkrétnu pracovnú ponuku.

Slováci by sa chceli vrátiť

Vyplýva to z prieskumu iniciatívy Slovak Professionals Abroad Program, ktorá funguje pod neziskovou organizáciou Leaf. Na prieskume sa zúčastnilo 4044 Slovákov zo 72 krajín.

Aktuálne výsledky ponúkajú podľa hodnotiteľov pozitívnejší obraz ako v roku 2016, a to najmä z hľadiska rozmýšľania o návrate.

Za hranicami chce ostať žiť 22 percent oslovených. Do jedného roka svoj návrat chystajú štyri percentá opýtaných, 51 percent svoj návrat nevylučuje.

"Prieskum medzi Slovákmi v zahraničí je dôležitým podkladom, pretože nám umožňuje sledovať, či a ako sa vyvíja ich vnímanie Slovenska. To je smerodajné pre naše rozmýšľanie nad aktivitami, ktoré by mohli posilniť ich prepojenie so Slovenskom a zvýšiť šancu na návrat," vysvetlila manažérka programu Slovak Professionals Abroad Program Viktória Skřivánková.

Respondentov k návratu láka predovšetkým emocionálne puto k svojej domovine, ktoré prevažuje nad pragmatickými dôvodmi, akými je napríklad nepresýtený trh či menej hektiky.

Slováci v zahraničí

Ako z prieskumu vyplýva, Slováci žijúci v zahraničí mienia, že svojím návratom by krajinu obohatili zmenou mentálneho nastavenia a odbornými vedomosťami.

Pri ich rozhodovaní v návrate by zavážila najviac pracovná ponuka, a to v 47 percentách.

Záujem by mali najmä o prácu v spoločnostiach digitálnych lídrov alebo vo verejnej správe.

V zahraničí v súčasnosti žije, študuje a pracuje viac ako tristotisíc Slovákov vrátane vedcov, manažérov či umelcov, ktorí doma nenašli uplatnenie alebo vyhovujúce životné podmienky.

Slovensko je tiež krajinou s najväčším počtom vysokoškolských študentov študujúcich v zahraničí.