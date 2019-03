Kotleba je trpezlivý kandidát, zvykol si prehrávať

ĽSNS čelí návrhu na rozpustenie.

7. mar 2019 o 20:19 Roman Cuprik

BRATISLAVA. V jeden augustový nedeľný večer roku 2005 stálo vo Zvolene asi 50 ľudí s fakľami a v tmavomodrých uniformách pripomínajúcich rovnošatu Hlinkovej gardy z čias vojnového slovenského štátu.

"Lepšia ako parlamentná demokracia je stavovská demokracia. Štát vedú odborníci, ktorých si vyberá národ. Tiso bol jediný a najlepší slovenský prezident,“ kričal vtedy 28-ročný Marian Kotleba.

"Sláva Tisovi, nech žije vodca,“ zborovo odpovedali ľudia v uniformách a ešte asi ďalšia asi päťdesiatka prívržencov. Dohliadalo na nich asi sto policajtov.

Dnes už Kotleba nenosí uniformu, ale sako, stal sa z neho poslanec a teraz kandiduje na prezidenta s preferenciami okolo osem percent. Ako slogan používa aj heslo, že nikdy neprevrátil kabát.

Vládnuci Smer začína jeho extrémistickú stranu legitimizovať, hlasuje s ním a zisťoval si jeho názory na voľby ústavných sudcov.

Denník SME chcel so šéfom ĽSNS urobiť predvolebný rozhovor, kde by svoje politické kroky a postoje mohol vysvetliť. Kotleba to odmietol.

Zlom v kariére

Pôvodne stredoškolský učiteľ informatiky Kotleba začínal s politikou v inej extrémistickej strane Slovenská pospolitosť. V marci 2006 ju rozpustil Najvyšší sud pre jej nedemokratické stanovy.

O mesiac neskôr Kotlebu začali trestne stíhať za výroky o stavovskom štáte a "bielom Slovensku" v Slovenskom rozhlase.