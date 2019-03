Program Digital Skills má zlepšiť digitálne zručnosti učiteľov

Až 45 percent škôl nemá ani jedného kvalifikovaného učiteľa informatiky.

8. mar 2019 o 11:22 SITA

BRATISLAVA. Učitelia informatiky na základných školách nemajú dostatok učebných pomôcok a často dokonca ani dostatočné vzdelanie.

Digitálne zručnosti budú pritom v budúcnosti nevyhnutné pri uplatnení sa na pracovnom trhu.

Tvrdí to platforma firiem Business Leaders Forum, ktorá v rámci programu Digital Skills poskytuje učiteľom bezplatné školenia v oblasti programovania a IT bezpečnosti.

Nedostatok kvalifikovaných učiteľov

Podľa údajov školskej inšpekcie až 45 percent škôl nemá ani jedného kvalifikovaného učiteľa informatiky.



Ako agentúru SITA informovala senior PR manažérka Nadácie Pontis Simona Fiabáne, v časti školenia venovanej programovaniu využívajú stránku https://code.org/, ktorá obsahuje bezplatné materiály pre učiteľov, aj hotové kurzy, ktoré môžu použiť počas vyučovania.

Vďaka nim môžu kreatívne a pútavo naučiť svojich žiakov základy programovania, ale i logického myslenia.

Zameriavajú sa najmä na rozvoj kreativity, kritického myslenia a schopnosti pracovať v tíme, teda na zručnosti, ktoré budú pre deti v budúcnosti kľúčové pri hľadaní si zamestnania či rozbehnutí vlastného biznisu.

Záujemcovia sa môžu prihlasovať na webovej stránke www.ds.blf.sk.

Na kurze sa môžu zúčastniť učitelia základných škôl prvého aj druhého stupňa so základnými znalosťami práce s počítačom a internetom. Skúsenosti s programovaním nie sú potrebné.

Digitálna bezpečnosť

Dôležitou súčasťou kurzov je aj obsah týkajúci sa digitálnej bezpečnosti. Firmy ESET a Orange Slovensko k školeniu pripojili vlastný obsah práve v týchto témach.

„Témy ako sú hackovanie hesiel, kyberšikana či krádež identity sú pre mnohé deti dennou realitou. Poznať tieto riziká a vedieť sa im ubrániť je pritom jednou zo zásadných zručností, ktoré budú vo svete plnom digitálnych zariadení a online služieb jednoznačne potrebovať. Práve preto sme sa rozhodli prispieť a vytvoriť Príručku digitálnej bezpečnosti, ktorá poskytne základné informácie na jednom mieste a vďaka konkrétnym aktivitám ukáže učiteľom a ich žiakom, čo môžu robiť,“ vysvetlili autori materiálu Ondrej Kubovič a Jakub Daubner z ESET-u.

Základnou platformou je stránka www.detinanete.sk, ktorá je plná informácií, rád odborníkov, hravých testov či inšpirácií detskej psychologičky.



Výhodou kurzu je, že ho učitelia na svojich hodinách môžu začať využívať hneď po absolvovaní. Podľa doterajších výsledkov ho využíva takmer polovica absolventov kurzu. Aj preto je ambíciou Business Leaders Forum priniesť tieto školenia do všetkých okresov na Slovensku, ktoré budú v dvoch vlnách od februára do mája a od septembra do decembra.



Business Leaders Forum je neformálne združenie firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania na Slovensku.