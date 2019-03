Američan na Orave: Radšej neskúšajte držať krok s domácimi

Cudzinci v anglickom podcaste rozprávajú o svojich cestách po Slovensku.

9. mar 2019 o 8:17 Anna Fay

Skanzen v Zuberci ponúka výlet do minulosti. (Zdroj: Archív Spectacular Slovakia - Donald Stoll)

Vraciame sa na Oravu, tentokrát s Daveom Rubinom, pôvodom z New Yorku. Dave odporúča skanzen v Zuberci - výlet do minulosti trochu ako v americkom Williamstowne. Zároveň varuje cudzincov, aby sa pri pití nesnažili držať krok s domácimi.

