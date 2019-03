Bugár: Ak minister obrany súhlasí s názorom ruského veľvyslanca, v koalícii nemáme čo hľadať

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/zkT1WYsnws8

Na politickej scéne pôsobí od zmeny režimu v novembri 1989. Viackrát bol podpredsedom parlamentu, krátky čas v roku 2006 bol aj poverený výkonom ústavných právomocí predsedu parlamentu. Za prezidenta však predseda strany Most-Híd BÉLA BUGÁR kandiduje prvý raz.

Denník SME ho oslovil v rámci rozhovorov s kandidátmi na prezidenta, ktorí mali v prieskumoch podporu vyššiu ako päť percent.

Čo vás motivovalo, aby ste kandidovali za prezidenta?

„V prvom rade stav, v ktorom sa nachádza spoločnosť po Kuciakovej vražde. Rozdelená bola síce už aj predtým, ale teraz je to intenzívnejšie a tiež nevieme, čo sa v budúcnosti ešte môže stať nielen u nás, ale aj v Európskej únii, kam patríme. Prezident musí mať z môjho pohľadu politickú skúsenosť a musí vedieť spájať. Koalíciu, opozíciu aj spoločnosť.“

Spomínate rozdelenú spoločnosť, k čomu však prispela aj vláda, ktorej ste členom. Najprv odmietal odstúpiť Kaliňák, potom Fico, ktorý nakoniec vytiahol aj konšpiračné teórie o Sorosovi.

„To áno, ale vždy musíte hodnotiť celý proces. Veď koľko nám trvalo, kým sa nám podarilo zrušiť Mečiarove amnestie? Tam sme tiež mohli využiť tlak v spoločnosti, ktorý vznikal. To isté sa stalo aj v tomto prípade. Vznikol problém, ktorý, bohužiaľ, nebol dobre podchytený ani prezidentom.

Ja by som si v pozícii prezidenta zavolal všetkých predsedov parlamentných strán k jednému stolu a skúsil sa s nimi dohodnúť, ako to riešiť, ako komunikovať tento ohavný čin, aby vyšetrovanie bolo čo najrýchlejšie. Možno by sa potom nestalo, že Matovič či opozícia začne hovoriť, že vládna koalícia zabila Kuciaka.“

Nemyslím si, že opozícia to takto hovorila.

„Naznačené to bolo a Smer na to reagoval tak, že brzdil, kde sa dalo. My sme využili tlak námestia a keby sme sa nepostavili proti Smeru, Kaliňák by bol možno ešte ministrom a Fico premiérom.

Viem, že sa veľmi rozoberala inkriminovaná tretia veta v našom uznesení, ktorú sme po republikovej rade nechceli vysvetliť, čo mohla byť chyba. Ale ak by sme dopredu povedali, že sú aj iné možnosti ako rokovanie o predčasných voľbách, tak nerokujeme o tom, že padne vláda a bude iný premiér, ale o úplne iných veciach. Bola to vec taktiky. “

Na vašu motiváciu kandidovať som sa pýtala aj preto, či nejde náhodou viac o kampaň Mosta k parlamentným voľbám. Zbierali ste na ňu podpisy od občanov, hoci ste ako stranícky kandidát mohli mať podpisy od poslancov.