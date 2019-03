Bratislavu spoznáte lepšie vďaka pivu

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

8. mar 2019 o 11:18 SME.sk

1. Slovensko sa opäť stane domovom upírov. Aké lokality sa dostanú do najnovšieho spracovania slávneho príbehu o Draculovi? Dracula will be filmed in Banská Štiavnica

2. Rodák zo Slovenska, ktorý vztýčil americkú vlajku na japonskom ostrove Iwodžima, bude na špeciálnej poštovej známke: Stamp bearing picture of a Slovak who fought on Iwo Jima to be issued

3. Prečo Slováci veria konšpiračným teóriám viac než ich susedia? Slovaks believe conspiracy theories more than their neighbours. Why?

4. Oldies párty, anglické pitie čaju či výstava motocyklov. Ani tieto udalosti v Bratislave by vám nemali ujsť: Foreigners: Top 10 events in Bratislava

5. Najlepší burger v Bratislave? Nájdete ho na tomto mieste: Where to eat best burger in Bratislava

6. Americká historička Marci Shore: Keď som sa dozvedela o Kuciakovej smrti, pomyslela som si, že nás už môžu zachrániť len novinári: When I learned of Kuciak’s murder, I thought: only the journalists can save us now

7. Slováci by nás mohli spoznať lepšie, hovoria hrdinovia nového komiksu o cudzincoch a utečencoch: New comic book allows children to walk in the shoes of foreigners

8. Aj Slovensko má svoj Bermudský trojuholník. Slovak Bermuda Triangle: Tríbeč mountains

9. Slovenskí študenti v Británii tiež riešia problémy, ktoré nás trápia doma. Slovak and Czech students in London urge their peers to care about issues in their homelands

10. Bratislavu spoznáte lepšie vďaka pivu: Getting to know Bratislava better – through beer

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.