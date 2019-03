Sajfa: Prekvapilo ma, že Kollár podpísal Daňovi kandidatúru na prezidenta

Určite najväčší rešpekt som mal pred Marianom Kotlebom, vraví moderátor Fun rádia.

8. mar 2019 o 18:15 Ján Krempaský

Aké ste mali pocity po skončení debaty s prezidentským kandidátom Martinom Daňom, ktorá sa niesla v dosť stresovej atmosfére a na sociálnych sieťach bola veľmi zdieľaná?

"Vnímal som to rovnako na začiatku, ako aj na konci relácie, keď pán Daňo odchádzal. Emočne sa vo mne vo vzťahu k nemu nič dramatické nezmenilo. Mal som ho zafixovaného ako človeka, ktorý je ozbrojený niekoľkými kamerami. Aj sem prišiel už so zapnutou kamerou. Je to človek, ktorý vyhľadáva pseudokonflikty alebo konflikty na to, aby ukázal jeho verziu reality. Myslí si, že ak sa s ním niekto nechce baviť, tak je to evidentne preto, že niečo skrýva. Je to absolútna voda na mlyn jemu a jeho fanúšikom. Nechcel som hrať túto hru."

Ľudia v diskusii pod reláciou písali, že ste boli naňho nabrúsený. Nedotkli sa vás napríklad jeho vyjadrenia o vašej manželke?

"Úprimne, ani neviem, aké mal konkrétne vyjadrenia na moju manželku.Vedel som len, že sa tu a tam stretli napríklad v parlamente. Mal som vytlačené nejaké jeho tri - štyri vyjadrenia o Lucii Ďuriš Nicholsonovej alebo o redaktorke Jojky Jane Krescanko-Dibákovej. Odpichol som sa od nich. Mňa nezaujíma jeho politický program či jeho vízia Slovenska. Chcem vedieť, akým spôsobom môže človek, čo toto hovorí vôbec rozmýšľať nad tým, že bude reprezentovať nás všetkých v prezidentskom úrade. Pre mňa to je neprijateľné. Nechcem, aby ma takýto človek reprezentoval. Lebo nemá víziu, koncepciu a nemá ani morálnu autoritu."