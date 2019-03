Nový šéf Štátnych lesov TANAP-u súťažil o miesto sám so sebou

Do výberového konania sa dalo prihlásiť dva týždne.

8. mar 2019 o 20:47 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Vybudoval jeden z prvých veľkých aquaparkov na Slovensku, Tatralandiu neďaleko Liptovského Mikuláša, a je autorom viacerých developerských projektov v okolí Tatier.

Pred troma rokmi trnavský podnikateľ Rastislav Hutta predstavil aj projekt Skilandia. V Demänovskej doline neďaleko lyžiarskeho strediska v Jasnej by malo vzniknúť 13 kilometrov tratí na 12 nových zjazdovkách.

Stredisko sa malo prepojiť s existujúcim rezortom v Jasnej, ktorý ovláda spoločnosť Tatry Mountain Resorts (TMR), ktorá vznikla odčlenením od finančnej skupiny J&T. Výstavba nového strediska však zatiaľ stojí a Hutta si medzičasom našiel novú prácu.

Od polovice marca sa stane riaditeľom Štátnych lesov Tatranského národného parku, ktoré spravujú lesy na štátnych pozemkoch vo Vysokých Tatrách.

V praxi to znamená, že majú dosah napríklad na obchod so štátnym drevom z tohto územia. Vo funkcii Hutta nahradí Petra Fabiana, ktorý lesom nešéfoval ani rok. Upozornili na to Podtatranské noviny.

Ľudia z lesov mlčia

Prečo sa šéf lesov TANAP-u mení, je nejasné. Fabian výmenu pre SME odmietol komentovať s tým, že ako bežný zamestnanec sa ku zmenám v štátnej príspevkovej organizácii nemôže vyjadrovať.

Situáciu nechcel komentovať ani Peter Líška, ktorý Štátne lesy TANAP-u viedol pätnásť rokov až do januára 2018.

Ani ministerstvo pôdohospodárstva, pod ktoré táto štátna príspevková organizácia patrí, nevysvetlilo, prečo Fabian vo funkcii skončil.

„Som zhrozený z toho, že Hutta bude riaditeľom Štátnych lesov TANAP-u. Teraz, keď sa snažíme zvrátiť devastáciu národných parkov, ministerstvo chce dať kontrolu nad lesmi na štátnych pozemkoch v našich veľhorách do rúk developerovi,“ hovorí ochranár Karol Kaliský.

Súťažil sám so sebou