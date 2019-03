Dobré ráno: Lustrovanie novinárov nemalo zmysel. Hľadá sa objednávateľ

Čo je nové v kauze okolo Gašpara.

10. mar 2019 o 23:23 Peter Kováč, Peter Kapitán

Pondelková výpoveď bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara k lustrácii zavraždeného novinára Jána Kuciaka prináša viac otázok ako odpovedí.

Keď sa prevalilo, že Gašpar nechal u svojho podriadeného preveriť Kuciaka, vysvetľoval to tým, že jeho lustrácia bola súčasťou inej hromadnej lustrácie novinárov.

Teraz však vyšlo najavo, že pri preverovaní 28 novinárov, ktoré súviselo s kauzou nahliadnutia do účtov Roberta Kaliňáka, nebol lustrovaný aj Kuciak.

Čo je v kauze nové?

Peter Kapitán sa rozprával s redaktorom domáceho spravodajstva Petrom Kováčom.

Krátky prehľad správ

Ficove obedy zadarmo pre školákov a škôlkarov až tak zadarmo nie sú. Viacerých rodičov detí, ktoré navštevujú materské školy, prekvapili doplatky za jedlo. Napríklad v škôlke v bratislavskej Petržalke doplácajú rodičia na obedy 37 centov na deň. Vedúca jedálne tvrdí, že do sumy 1,2 eur na obed, ktoré majú od štátu, sa nevtesnajú.

Štátne lesy Tatranského národného parku, ktoré majú na starosti napríklad obchod s drevom z Vysokých Tatier, bude od polky marca viesť podnikateľ Rastislav Hutta. Stojí napríklad za výstavbou aquaparku Tatralandia, pred troma rokmi chcel v Nízkych Tatrách stavať lyžiarske stredisko.

Platy vojakov by sa mali zvýšiť v priemere o 30 percent, v absolútnych číslach by každý vojak mal po novom zarábať o 300 eur viac. Opatrenie má zvýšiť atraktivitu povolania profesionálneho vojaka. Opozícia však návrh kritizuje ako lacný predvolebný ťah.

Na budúci týždeň sa rozhodne o brexite. Koncom marca totiž vyprší Veľkej Británii termín, dokedy mala mať možnosť dohodnúť sa na tom, ako bude odchod krajiny z EÚ vyzerať. Britskí poslanci totiž v januári odmietli dohodu, ktorú premiérka Theresa Mayová vyrokovala v Bruseli. Čoraz viac zákonodarcov sa tak prikláňa k tvrdému brexitu, teda odchodu bez dohody.

Kapsula Crew Dragon, ktorá patrí spoločnosti SpaceX Elona Muska, úspešne zvládla prvý testovací let do vesmíru. Ide o vesmírnu loď určenú pre ľudí, pomocou ktorej by chcela americká NASA obnoviť lety ľudí do vesmíru americkými dopravnými prostriedkami.

