Čudné výberové konanie na riaditeľa lesov v Tatrách Matečná nevysvetľuje

Rastislav Hutta bude riaditeľom od 15. marca.

11. mar 2019 o 20:16 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Okolo výberového konania, po ktorom sa developer Rastislav Hutta stane novým riaditeľom Štátnych lesov Tatranského národného parku, pribúdajú pochybnosti.

Prečítajte si tiež: Z vymenovania Huttu razí vôňa nástenky

Súťaž bola zorganizovaná narýchlo. Informácia o výberovom konaní bola len na stránke ministerstva pôdohospodárstva, ktoré vedie Gabriela Matečná z SNS. Na stránke Štátnych lesov TANAP-u informácia o súťaži chýbala.

Na prihlasovanie mali uchádzači len dva týždne. Hutta mal jediného protikandidáta, ktorý sa napokon pohovoru s výberovou komisiou ani nezúčastnil.

Bol ním Jozef Staško, známy generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva pôdohospodárstva Jaroslava Regeca.

Ministerstvo okolnosti zvláštneho výberu nového riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u ani po dvoch dňoch nevysvetlilo.

Kandidát do počtu?

Jozef Staško pracuje ako referent ekológie v odštepnom závode Lesov SR v Sobranciach. Do súťaže sa vraj prihlásil preto, lebo mu volal známy, či náhodou nechce byť riaditeľom Štátnych lesov TANAP-u.

„Sledujem dianie okolo tatranských lesov, no zo zdravotných dôvodov som sa nemohol zúčastniť na výberovom konaní v Bratislave. Mám to aj dosť ďaleko,“ hovorí Staško pre SME. Odmieta, že by ho do výberového konania volal Regec alebo že by v ňom bol len do počtu.