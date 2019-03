Exekútori a notári majú podľa Gála nedostatočné tresty za porušenia zákona

Podľa ministra Gála pribúdajú prípady porušení zákona zo strany notárov a exekútorov.

12. mar 2019 o 9:59 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti SR tvrdí, že v prípade porušenia zákona notármi či exekútormi nie sú tresty ich domovských komôr dostatočné.

Pomôcť by mohol inštitút disciplinárnych senátov, ako je to v niektorých štátoch.

Nový orgán pre notárov a exekútorov

Rezort uvažuje preto o zavedení legislatívneho opatrenia, keď by sa do celého procesu previnení vložil nový inštitút.

Fungoval by obdobne, ako fungujú disciplinárne senáty aj v súčasnosti, rozdielom by mohlo byť ich zloženie, keď by v nich mali zastúpenie odlišné právnické komory.

Podľa ministra Gábora Gála (Most-Híd) je diskusia o novom riešení na mieste, pretože pribúdajú prípady porušení zákona zo strany notárov a exekútorov.

Známy je prípad v kauze Technopol, kde notár overil valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti, ktoré bolo údajne fingované.

Neprimerané tresty pre notárov a exekútorov

"Máme problém pri notároch a exekútoroch s ich prípadným disciplinárnym stíhaním, pretože v rámci ich domovských komôr majú samosprávu. V súčasnosti vidíme, že tieto samosprávy nemajú takú automatickú čistiacu funkciu," povedal Gál. Minister narážal na fakt, že v prípade závažného pochybenia notárov a exekútorov nie sú tresty adekvátne.

"Aj keď evidentne porušia zákon, vyviaznu bez trestu, a takých prípadov máme, bohužiaľ, viac. Tresty sú neprimerane nízke alebo vôbec neprichádza k potrestaniu v prípade porušenia zákona. Ministerstvu sa potom ťažko reaguje a uvažujeme, že by sme do tohto procesu vstúpili aktívnejšie," dodal minister.

Na otázku, ako si Gálov rezort predstavuje aktívnejší prístup, odpovedal jeho šéf tak, že formy môžu byť rôzne, od vytvorenia špeciálnych disciplinárnych senátov, až po spojenie so súčasnými.

Rovnako by mohli mať konkrétne právnické komory v týchto senátoch svoje zastúpenie.

"Mohli by tam mať zastúpenie ich domovské komory alebo by sme tam dali sudcov," uzavrel minister. Nie je na teraz známy časový rámec novej legislatívy a či bude vôbec zavedená do praxe.