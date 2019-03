OĽaNO navrhuje vysielanie politickej reklamy aj počas komunálnych a župných volieb

Poslanci z hnutia OĽaNO predkladajú návrh novely zákona o volebnej kampani.

12. mar 2019 o 11:22 SITA

BRATISLAVA. Umožniť vysielanie politickej reklamy aj počas volieb do orgánov územnej samosprávy tak, ako je to v súčasnosti možné v prípade volieb do NR SR a Európskeho parlamentu, či pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky navrhujú poslanci Národnej rady SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Rovnako poslanci za OĽaNO navrhujú upraviť postup vo vysielaní diskusných programov v čase volebnej kampane pri voľbách do orgánov územnej samosprávy tak, aby sa vysielanie týchto programov nepovažovalo za zmenu programovej služby, ktorú by vysielatelia museli dodatočne oznamovať Rade pre vysielanie a retransmisiu.

Súčasný zákon má nedostatky

Preto na blížiacu sa schôdzu parlamentu, ktorá sa začína 26. marca, predkladajú návrh novely zákona o volebnej kampani.

Účelom návrhu zákona je tak zjednotiť právnu úpravu vysielania politickej reklamy a diskusných programov počas volebnej kampane v krajských a komunálnych voľbách s právnou úpravou, ktorá už v súčasnosti existuje v prípade volieb do NR SR, Európskeho parlamentu a pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky.

„Ďalším cieľom návrhu zákona je stanovenie podrobnejších pravidiel pre činnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie počas volebnej kampane, a to obdobným spôsobom, ako je to v prípade vysielateľov s licenciou," uviedli v dôvodovej správe k návrhu.

Tento návrh zákona podľa predkladateľov zároveň zohľadňuje pripomienky zaslané Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Radou pre vysielanie a retransmisiu.

"Rada pre vysielanie a retransmisiu sa dá v súčasnosti označiť za rozpočtovo poddimenzovaný regulátor, ktorý je odkázaný najmä na výber pokút. Vzhľadom na vyššie navrhované opatrenia by Rada pre vysielanie a retransmisiu bola určite v lepšej a výhodnejšej pozícii, ak by mala zvýšený rozpočet, ktorý by umožňoval zvýšiť technické a personálne kapacity na monitorovanie médií," uviedli.



Za nedostatky zákona v súčasnosti predkladatelia novely uviedli zákaz vysielania politickej reklamy a absentujúcu právnu úpravu týkajúcu sa postupu zaraďovania diskusných programov do vysielania, na ktoré v konečnom dôsledku najviac doplatili lokálne a regionálne médiá.

Zákon nezohľadňuje videá portálov

Ďalším nedostatkom, ktorý sa okrem volieb do orgánov územnej samosprávy týka aj všetkých ostatných druhov volieb, je to, že zákon upravuje vysielanie politickej reklamy a vysielanie diskusných programov iba u vybraných subjektov, a to konkrétne u Rozhlasu a televízie Slovenska a u vysielateľov s licenciou.

„V súčasnej dobe však výrazne stúpa aj význam poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, čo sú laicky povedané napríklad „tzv. internetové televízie“, ktorými disponujú už prakticky všetky významné tlačové médiá a ktoré majú nezanedbateľný vplyv na formovanie verejnej mienky a ovplyvňovanie rozhodovania voličov. Súčasné znenie zákona, na rozdiel od vysielateľov s licenciu, neupravuje napríklad „férovosť“ volebných diskusií alebo politickej reklamy poskytovanej poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie tým, že by im stanovil povinnosť určiť pre všetky kandidujúce subjekty rovnaké podmienky. Je tak na ľubovôli poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, či a ktoré kandidujúce subjekty v poskytovaných službách zvýhodnia alebo znevýhodnia, čo možno jednoznačne označiť za nežiadúci stav," vysvetlili poslanci za hnutie OĽaNO.