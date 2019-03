Budúci rok je pre duálne vzdelávanie pripravených viac ako päťtisíc miest

Najvyšší počet miest ponúka Košický kraj.

12. mar 2019 o 12:23 SITA

BRATISLAVA. Aktuálna ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania na školský rok 2019/2020 je 5 055.

Najvyšší počet miest ponúka Košický kraj, a to 854. Po ňom nasleduje Prešovský kraj so 764 miestami, Bratislavský kraj so 743 miestami a Nitriansky kraj so 650 miestami.

V Žilinskom kraji je pripravených 641 miest, v Trenčianskom kraji 607, v Banskobystrickom kraji 438 a najmenej ich je v Trnavskom kraji – 358. Informovali o tom na dnešnej tlačovej besede zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) s tým, že v tomto školskom roku bolo pripravených 2 700 miest.

„Momentálne overujeme spôsobilosť zamestnávateľov, ktorí chcú vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a očakávame, že počet miest narastie ešte o 300 až 400," uviedol riaditeľ ŠIOV Michal Němec.

Lídrom duálneho vzdelávania v počte zapojených zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania je zatiaľ Košický kraj, ktorý ich má 121. Trnavský kraj so 40 zamestnávateľmi zaznamenal najvyšší percentuálny nárast oproti tomuto školskému roku, a to o 233 percent.

Podľa Jaroslava Holečeka zo Zväzu automobilového priemyslu ponúkal systém duálneho vzdelávania najmä strojárske a automobilové odbory. Zamestnávatelia však teraz rozširujú záujem o ekonomické a administratívne odbory v spolupráci s obchodnými akadémiami. Do systému duálneho vzdelávania vstupuje 24 obchodných akadémií.