V ťažkých podmienkach vyrastajú aj super učitelia

Rodičia a žiaci by chceli super učiteľov, no u nás nie sú na to podmienky

12. mar 2019 o 15:11 TASR

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Zakladateľ Komenského inštitútu a riaditeľ Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica Juraj Hipš.(Zdroj: SITA)

Písmo: A - | A + 0 0 BRATISLAVA. Učiteľ má byť múdry, spravodlivý, priateľský, s prirodzenou autoritou a odvahou robiť nové veci. To je výsledok celoslovenského kvantitatívneho prieskumu pre Komenského inštitút. “ V týchto ťažkých podmienkach vyrastajú super učitelia. Takých musí byť viac. „ JURAJ HIPŠ Pod názvom Predstava ideálneho učiteľa ho na prelome februára a marca realizovala agentúra Focus na vzorke 310 rodičov a 321 žiakov druhého stupňa základných škôl. Podľa zakladateľa uvedeného inštitútu Juraja Hipša obe skupiny respondentov sa v mnohých veciach zhodujú, ako má vyzerať ideálny učiteľ. Že má mať rovnaký prístup ku všetkým žiakom, je férový a vtipný, učí aj vychováva, vedie žiakov k spolupráci v kolektíve. Skryť Vypnúť reklamu Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Zapnúť zvuk Video reklama

V ťažkých podmienkach vyrastajú super učitelia Najväčší rozdiel bol v otázke domácich úloh, 57 percent rodičov je za ne a iba 15 percent žiakov ich chce. Prečítajte si tiež: SaS navrhuje zahrnutie kreditového príplatku do základného platu učiteľa "Prieskum tiež ukázal, že v školstve budú supermani a super ženy. Na druhej strane treba povedať, že robíme všetko preto, aby sme takých učiteľov nemali. Ich príprava, podpora existujúcich učiteľov aj finančné ohodnotenie nezodpovedá tomu, že by mali byť supermanmi," konštatoval Hipš na utorkovej prezentácii výsledkov prieskumu v Bratislave. "Preto robíme cenu Učiteľ Slovenska, aby sme ukazovali, že máme dobrých aj vynikajúcich učiteľov a o tých hovoríme málo. My sme sa naučili na školstvo sťažovať, že je v katastrofálnom stave, čo je pravda. Napriek tomu v týchto podmienkach vyrastajú super učitelia. Takých musí byť viac. Jedna z chýb v školstve je zložitý a komplexný systém. Dôležitá je zmena zdola, ale bez podpory zhora to nepôjde," doplnil Hipš. Skryť Vypnúť reklamu “ Pre nás je tiež dôležité, aby sme sa navzájom inšpirovali. Ja som vďaka súťaži spoznala mnohých výborných kolegov. Je to jeden z jej benefitov. „ ZUZANA TKÁČOVÁ, UČITEĽKA Zároveň organizátori vyhlásili druhý ročník národnej súťaže Učiteľ Slovenska. Termín na zaslanie nominácií je do 28. apríla. "Okrem samotných pedagógov ich môžu prihlásiť iní učitelia, rodičia, žiaci aj ďalší ľudia. My sa potom s nimi porozprávame, či s tým súhlasia, pretože prihlášku musia vyplniť sami. Víťaz získa odmenu 5000 eur a cestu na finále Global Teacher Prize 2020 do Dubaja," dodal Hipš. Učitelia sa hanbia prihlásiť Podľa vlaňajšej víťazky Zuzany Tkáčovej mnohí učitelia sa hanbia prihlásiť, aj keď by mali byť hrdí na svoju prácu. "Súťaž je prínosom, že sa o školstve hovorí pozitívne. Pre nás je tiež dôležité, aby sme sa navzájom inšpirovali. Ja som vďaka súťaži spoznala mnohých výborných kolegov. Je to jeden z jej benefitov," povedala Tkáčová, učiteľka informatiky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach.