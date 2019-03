Experti OBSE sa zaujímali o činnosť Najvyššieho súdu pred voľbami

Návšteva súvisí s hodnotením príprav a monitorovaním prezidentských volieb na Slovensku.

12. mar 2019 o 16:15 TASR

BRATISLAVA. Volební experti Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v utorok navštívili Najvyšší súd SR.

Zaujímali ich kompetencie a rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu vo volebných záležitostiach.

Ich návšteva súvisí s hodnotením príprav a monitorovaním nadchádzajúcich prezidentských volieb na Slovensku.

Informovala o tom hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová.

Najvyšší súd rozhoduje pred voľbami

Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová expertom vysvetlila mechanizmus ochrany volebných práv kandidátov aj voličov. Priblížila im, aké kompetencie má v tejto oblasti Najvyšší súd.

"Ak to veľmi zjednoduším, Najvyšší súd rozhoduje v konkrétnych veciach podaných do času konania sa volieb a Ústavný súd nastupuje po konaní sa prezidentských volieb," uviedla Urbancová.

Ako dodala, Najvyšší súd SR sa vo volebných veciach riadi od roku 2016 Správnym súdnym poriadkom.

Posúdenie oprávnenosti kandidatúry

Najvyšší súd rozhoduje aj v konaní o prijatí návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta SR.

"Žalobca sa môže domáhať podaním žaloby na Najvyšší súd vydania rozhodnutia o prijatí jeho návrhu na kandidáta na prezidenta, ak predseda Národnej rady odmietol jeho návrh," vysvetlil predseda správneho senátu Najvyššieho súdu SR Peter Melicher.

Ako dodal, Najvyšší súd sa v súvislosti s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami zaoberal dvomi takýmito žalobami. Zistil, že nie sú dôvodné, preto obe žaloby zamietol.

Expresné lehoty na rozhodovanie

Melicher expertov ubezpečil, že lehoty na rozhodovanie vo veci žaloby, ako aj doručenia rozhodnutia, je možné dodržať.

"Správny súd rozhodne o žalobe v expresnom čase, a to do piatich dní od jej doručenia. Keďže v jednej z vecí rozhodoval senát, ktorého som členom, som presvedčený, že sa to dá stihnúť," pripomenul Melicher.

Volební experti navštívili v pondelok (11. 3.) aj Detašované pracovisko Ústavného súdu SR v Bratislave. Zaujímali sa najmä o postavenie a úlohy ústavného súdu v súvislosti s prezidentskými voľbami.