Dobré ráno: SNS a Most sú znova na nože. A opäť pre obranu

Do akej geopolitickej sféry chce patriť Slovensko?

12. mar 2019 o 23:26 Lucia Krbatová, Nikola Bajánová, Peter Kováč

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/589144200&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Slovenské ministerstvo obrany na čele s Petrom Gajdošom zo Slovenskej národnej strany ukončilo rokovania o americkej investícii do slovenskej armády.

Rezort odmietnutie 105 miliónov dolárov odôvodňuje napríklad ohrozením našej suverenity.

Ministerstvo zahraničných vecí táto správa prekvapila, ako tvrdí, nikto ho o tomto rozhodnutí neinformoval.

Aký boj o slovenskú obranu zvádzame aktuálne?

Dá tento spor interpretovať inak ako nekonzistentnosť v tom, do akej geopolitickej sféry patríme?

Nikola Bajánová sa rozprávala s redaktormi denníka SME Petrom Kováčom a Luciou Krbatovou.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Prezident Andrej Kiska dnes vymenuje Petra Kažimíra za guvernéra Národnej banky Slovenska. Kto ho na poste ministra financií nahradí, zatiaľ známe nie je.

Premiér Peter Pellegrini v utorok na pôde Európskeho parlamentu vyhlásil, že kým bude zastávať súčasnú funkciu, Slovensko sa neodkloní zo svojho proeurópskeho a proatlantického smerovania. Povedal to po tom, ako vystúpil v pléne EP so správou o Slovensku v EÚ a o víziách, ktorým Únia v súčasnosti čelí a kam by sa mala uberať.

Po leteckom nešťastí v Etiópii pozastavila lety Boeingov 737 MAX aj Veľká Británia. Pripojila sa tak k Austrálii, Malajzii, Ománu, Singapuru, Číne a Indonézii.

Zákon o povinnom zálohovaní PET fliaš a plechoviek prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním ako aj Legislatívnou radou vlády, na samotnú vládu by sa mal dostať v druhej polovici tohto roka. Ministerstvo životného prostredia očakáva vstupné náklady na zavedenie systému vo výške 80-tich miliónov eur. Suma za zálohovanie PET fľaše by sa mala pohybovať vo výške 12-tich centov, pri plechovke by to malo byť desať centov.

Vo veku 64 rokov zomrela rómska speváčka Věra Bílá. Speváčka svoj hudobný talent rozvíjala ako samouk, spievala po rómsky, slovensky aj česky. Jej skupina Kale bola v roku 1995 nominovaná na Grammy ako objav roka.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.