Čaputová: Kiska nebol konfliktný, len reagoval na Smer

Favoritka volieb hovorí, že pochádza z úplne bežných pomerov, hoci sa na internete šíri opak.

12. mar 2019 o 20:49 Peter Kováč

Ešte pre mesiacom sa očakávalo, že sa vzdá kandidatúry v prospech Roberta Mistríka, na ktorého sa podľa prieskumov dlhodobo nevedela dotiahnuť. Napokon sa všetko otočilo a je z nej favoritka prezidentských volieb. Kandidátka Progresívneho Slovenska ZUZANA ČAPUTOVÁ v rozhovore pre SME hovorí, že raketový úspech z posledných týždňov ani sama nečakala.

Denník SME ju oslovil v rámci rozhovorov s prezidentskými kandidátmi, ktorí mali v prieskumoch podporu vyše päť percent.

Verili by ste, keby vám niekto pred rokom povedal, že do prezidentských volieb pôjdete ako favoritka?

"Určite nie, bolo to pre mňa obrovské prekvapenie. A najmä toto prekvapenie prišlo vo veľmi rýchlom slede udalostí."

Kampaň sa v posledných dňoch vyostrila, je v nej veľa útokov, často sa pracuje s hoaxami, na ktoré reagujete pomerne netypicky. V rozpore s marketingovými odporúčaniami sa totiž vraciate k lžiam, opakujete ich a snažíte sa ich jednotlivo vyvracať. Máte odmerané, že to funguje?

"Nevychádzame z nejakej našej či zahraničnej skúsenosti. Skôr sme sa rozhodli správať sa naďalej tak, ako sa profilujem v celej kampani a ako sa správam ako človek, a to tak, že nechcem prispievať ku konfliktu.

Môj tím a ani ja sama nie sme zameraní na hľadanie pochybností a špiny na ostatných kandidátov. Preto na kandidátov neútočím a ak niečo prichádza, tak sa to snažím len vysvetliť."

Do negatívnej kampane sa zapojil aj trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý označil podporu "ultraliberálnych" kandidátov za ťažký hriech. Čo si myslíte o volebných odporúčaniach duchovných pri kázňach v kostoloch?

"Bolo by dobré, keby cirkev plnila skôr spájajúcu, než rozdeľujúcu rolu. To, čo by som od cirkvi očakávala, je skôr aktualizácia hodnôt, ktorými by sme mali žiť v každodennom živote. Vo vzťahu k voľbám by som považovala za primerané, ak by ich posolstvá boli hodnotové, nie personálne."

V rámci antikampane, ktorá zaplavila internet, kolovala na sociálnych sieťach aj vaša staršia fotka s otcom Štefanom Strapákom. Sprevádzali ju hoaxy, na ktoré ste už reagovali, no možno by ste k nej ešte mohli povedať - z akých pomerov vlastne pochádzate?