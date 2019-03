Školy dostanú príspevky na zvyšovanie finančnej gramotnosti žiakov

Zapojené školy navrhli vyučovanie finančnej gramotnosti aj prostredníctvom divadelných scénok.

13. mar 2019 o 15:58 SITA

BRATISLAVA. Základné a stredné školy, ktoré pripravili vlastné projekty na zlepšenie vzdelávania finančnej gramotnosti, dostanú 45-tisíc eur vďaka grantovému programu Nápad pre školy. O grant sa uchádzalo 80 škôl.

Zapojené školy navrhli vyučovanie finančnej gramotnosti prostredníctvom divadelných scénok, rozprávkových postáv, ale aj interaktívnych hier, ktoré budú žiakov sprevádzať svetom peňazí.

Inšpiratívna bola i myšlienka založenia podniku v podobe školského klubu a kaviarne v jednom, ktorý by si študenti viedli sami.

Zmenu v systéme vzdelávania v našich školách by mohol vyvolať aj projekt interaktívnej peňaženky, ktorú by žiaci spravovali prostredníctvom mobilnej aplikácie a okrem riadenia vlastných financií by sa tak priučili aj základom programovania. Grantový program patrí Nadácii Poštovej banky.

Ako informovala Eva Peterová z PR oddelenia banky, v projektoch museli žiaci využívať netradičné vzdelávacie metódy a pomôcky a zapojiť do projektu čo najväčší počet žiakov. Dôležitým kritériom bolo, aby bol projekt udržateľný aj po skončení grantu.

Zo stredných škôl boli najúspešnejšie Stredná odborná škola v Košiciach, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave a Spojená škola internátna pre žiakov zo zrakovým postihnutím v Levoči.

Spomedzi základných škôl uspeli ZŠ Holubyho v Piešťanoch, ZŠ v Pečovskej Novej Vsi a ZŠ v Partizánskom. ZŠ v Pribete (okres Komárno) a Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline získali najviac hlasov verejnosti a podelia si niekoľko tisíc eur.