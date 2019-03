Pred piatimi rokmi trafili výsledky prvého kola. Voliť budú Čaputovú a Mikloška

Ľudia vedia najmä to, koho voliť nebudú.

13. mar 2019 o 21:52 Peter Kapitán

NITRIANSKE SUČANY. Určite tu nechceme nejaké svadby gayov a podľa toho budeme aj voliť, hovorí partia mužov okolo šesťdesiatky, ktorí v utorok o pol šiestej podvečer odchádzajú z kostola v Nitrianskych Sučanoch.

Kto je ich kandidátom, prezradiť nechcú. Vedia jedine to, koho určite voliť nebudú, no ani v tomto prípade meno nepovedia. Štyri dni pred prvým kolom prezidentských volieb je však cítiť, že je to téma, o ktorej ich baví diskutovať.

O tom, koho voliť, sa radia s farárom, no poctivo sledujú najmä televízne diskusie. Doma, v obývačke. Do krčmy sa vraj už chodiť neoplatí, lebo tam vysedávajú len starí štamgasti, ktorí čakajú, kým im niekto niečo objedná. V pondelok sa im pozdával napríklad Robert Švec, kandidát krajne pravicovej strany Slovenské hnutie obrody. Prečo, zdôvodniť nevedia.

Jedine najmladší z nich, ktorý na omši robil jediného miništranta, priznáva, že v prvom kole bude voliť Františka Mikloška. V obci s približne 1200 obyvateľmi je množstvo veriacich, v nedeľu sú dokonca dve omše, aby sa všetci pomestili. A je to cítiť aj na predvolebných preferenciách.

Chýbajúca úcta

Obec Nitrianske Sučany sa nachádza na hornej Nitre, neďaleko Novák. Väčšina obyvateľov pracuje v okolitých mestách, veľkým zamestnávateľom sú Hornonitrianske bane. V dedine je síce družstvo, ktoré pred časom kúpil rakúsky investor, ale veľa miestnych tam prácu nenašlo.

Počas prvého kola prezidentských volieb pred piatimi rokmi v Sučanoch, ako svoju obec volajú domáci, takmer presne trafili volebné zisky prvých kandidátov. Najväčšia odchýlka bola pri Radoslavovi Procházkovi, ktorý dostal o dve percentá viac, ako bol jeho zisk na celom Slovensku. Aj z tohto údaja sa dá odčítať konzervatívne ladenie obyvateľov obce.

„Ja presne viem, koho voliť nebudem. No ak sa ma ľudia pýtajú, ako majú voliť, radím im len to, ako a podľa čoho by sa mali rozhodovať,“ hovorí nirianskosučiansky farár Marek Virág. Dôležité sú pre neho najmä hodnoty, aké daný kandidát zastáva, no zároveň sa snaží nemiešať politiku do kostola.

„Nerád by som si pre nejaké politické reči znechutil veriacich. Niektorí moji kolegovia to tak urobili,“ vysvetľuje Virág. Na utorňajšej omši mal kázeň o slušnosti a úcte ku všetkým autoritám, ktoré si to zaslúžia vzhľadom na úrad, ktorý zastávajú.

Ku konkrétnym udalostiam ani ľuďom v politike sa vyjadrovať nechce. Nerozumie však tomu, ako niekto môže útočiť na prezidenta a vzápätí na tento post postaviť svojho kandidáta.