Cenu Dominika Tatarku získala kniha My sme tí, na ktorých sme čakali

Ocenení sú organizátori mítingov občianskej iniciatívy Za slušné Slovensko.

13. mar 2019 o 19:16 (aktualizované 13. mar 2019 o 20:09) TASR

BRATISLAVA. V bratislavskom Pálffyho paláci udelili v stredu Cenu Dominika Tatarku za rok 2018.

Ocenenie patrí Jurajovi Šeligovi, Karolíne Farskej, Petrovi Nagyovi, Kataríne Nagy Pázmányovej, Veronike Brunckovej, Jakubovi Kratochvílovi, Táni Sedlákovej, Lukášovi Fülemu, Róbertovi Martinovi Hudecovi, Jánovi Gálikovi, Martine Strmeňovej, Lei Dobias Hanzelovej, Pavlovi Koprdovi, Eve Lavríkovej, Márii Červeňovej, Adamovi Brodanskému za knihu My sme tí, na ktorých sme čakali (vydavateľstvo Artforum).

Prvýkrát ocenená kniha o udalosti

Mená 16 laureátov, organizátorov mítingov občianskej iniciatívy Za slušné Slovensko, oznámil predseda poroty Ceny Dominika Tatarku a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Peter Zajac.

"Po prvý raz udeľujeme Cenu Dominika Tatarku za knihu, ktorá je textom o udalosti," uviedol Zajac na margo publikácie, na ktorej začiatku stála vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej 21. februára 2018.

Obsahom zborníka sú záznamy časti vystúpení na námestiach po celom Slovensku, ktoré sa konali od 2. marca do 22. júna 2018.

"Je aj správou, protokolom toho, ako občianska iniciatíva Za slušné Slovensko vznikala, je fotografickou dokumentáciou vzniku, ale zároveň je aj dokumentáciou dramatického okamihu, keď sa iniciatíva rozhodla, že neusporiada už ohlásený míting," poznamenal Zajac k ocenenej knihe, na ktorej konci je manifest Za slušné Slovensko.

"Je veľmi dôležitý, o ktorom sa tak veľa nehovorí, a na prebale knihy je ešte jeden kľúčový raný text Jána Kuciaka o vražde Ernesta Valka," pripomenul predseda poroty Ceny Dominika Tatarku, ktorú prvýkrát udelili mladým ľuďom.

"Dostávajú ju preto, lebo rok 2018 je ich hviezdnou hodinou," vysvetlil.

Obrazy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Daniel Fischer odovzdal laureátom ako výtvarný dar svoje portrétne obrazy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktoré držitelia ceny venovali rodičom zavraždeného novinára a jeho snúbenice, Zlatici Kušnírovej a Jozefovi Kuciakovi.

Vľavo maliar Daniel Fischer odovzdáva Výtvarnú cenu rodičom zosnulého novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej počas slávnostného udeľovania Ceny Dominika Tatarku za rok 2018. (zdroj: TASR/Jakub Kotian)

"Obraz sme sa rozhodli umiestniť tam, kde boli naši mladí zavraždení," povedal Kuciak.

Snaha o vytvorenie citlivej spoločnosti

Následne dvaja zo 16 ocenených autorov predniesli svoje tatarkovské reči.

"Pamätám sa na ten moment, keď som si čítala Prútené kreslá a hovorila som - takto to chcem, takto to cítim, tu mám korene, ale chcem rodičom a svojim starým rodičom priniesť vietor do vlasov," reagovala na udelenie Ceny Dominika Tatarku jedna z ocenených autoriek Táňa Sedláková.

"Pre mňa je to veľmi príjemné byť v takejto spoločnosti a možno aj zdôrazniť paralely, ktoré sú medzi Tatarkovým dielom a tým, čo sme robili my, pretože ja si naozaj myslím, že to je viac dielo ako čokoľvek iné, a v princípe je to veľmi nekontrolovateľné dielo," konštatovala organizátorka mítingov s tým, že v každom jednom slovenskom meste, kde zhromaždenie bolo, sa teraz deje niečo veľmi výnimočné.

"A je našou zodpovednosťou, aby sme to ďalej podporovali, aby sme sa o to starali a aby sme z tých ľudí jednak vytvorili veľmi citlivých a dobrých občanov, ale ponúkli im aj tú možnosť byť politikmi, a zapojili sa do spravovania spoločnosti," nazdáva sa.

S laudáciou nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2018 vystúpili držitelia ceny za rok 2017 Miloš Lichner a Martin M. Šimečka.

Cena Dominika Tatarku sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku. Určená je autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a nadväzuje na duchovný odkaz spisovateľa Dominika Tatarku.