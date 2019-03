Minúta po minúte: Kočnera obvinili z objednávky vraždy Kuciaka

Dôvodom bola novinárska činnosť.

14. mar 2019 o 13:12 (aktualizované 14. mar 2019 o 14:19)

14:30 Aj keď sa v spise možno ich mená neobjavia, vinu s Kočnerom vláčia všetci tí, ktorí ho roky chránili, najímali si ho a využívali jeho služby.

Kupovali od neho špinu ktorá znečistila nie len ich duše, ale aj ovzdušie spoločnosti.

Kočnerove aktivity nevyhnutne speli k tragédii. Píše šéfredaktorka SME Beata Balogová.

13:52 Vzťahy Zsuzsovej a Kočnera sú stále predmetom vyšetrovania. Tieto informácie sú neverejného charakteru.

13:46 Počas vyšetrovania sa zatiaľ nezistil súvis lustrácie novinára s jeho vraždou. Prípad preveruje inšpekcia ministerstva vnútra.

13:41 Strelnú zbraň v súčasnosti vyšetrovatelia nemajú. Prokuratúra však vie, akým spôsobom a kto ju zabezpečil spolu so strelivom a aj to, kto ju upravoval. Či išlo o upravenú plynovú zbraň, nechceli konkretizovať.

13:31 Informácie o tom, ako vyšetrovatelia získali tajného svedka, či ako presne si Kočner likvidáciu novinára objednal, nebude prokuratúra zatiaľ zverejňovať.

Rovnako nekomentovala ani to, či je Kočner konečným objednávateľom. Prokuratúra sa odvoláva sa na priebeh vyšetrovania.

13:28 "Urobíme všetko pre to, aby táto trestná vec bola čo najskôr ukončená. Rozsah úkonov, ktorý nás ešte čaká, je pomerne značný a v súčasnosti nedokážeme konkretizovať časový rámec," odpovedal prokurátor na otázku,

či by mohli byť obžaloby pripravené do leta tohto roka.

13:25 Talianska stopa sa v prípade nepotvrdila. Vyšetrovací tím bude aj naďalej spolupracovať s Europolom, pričom spoločné vyšetrovanie s talianskou políciou ukončia. Europol pomohol najmä s analýzou množstva dát.

13:22 Zoltán Andruskó je stále obvinený, jeho procesné postavenie sa nezmenilo. Prokuratúra nechcela potvrdiť ani vyvrátiť, či z vyšetrovania vyplynulo aj preverovanie bývalých či súčasných politikov.

Spis k vražde Kuciaka a Kušnírovej má 40 zväzkov a viac ako 15-tisíc strán.

13:18 Spis k vražde má takmer 40 zväzkov, vyše 15-tisíc strán. Doteraz okrem iného vykonali osem výsluchov obvinených, šesť výsluchov poškodených, vypočutých bolo 17 podozrivých. Okrem toho urobili 41 prehliadok tela, 34 prehliadok iných priestorov alebo pozemkov, 53 domových prehliadok či 12 ohliadok miesta činu.

Zaistená bola technika, autá a množstvo biologických a ďalších stôp.

13:11 Kočner si mal likvidáciu Kuciaka objednať pre jeho novinársku prácu. V priebehu krátkej doby sa uskutoční výsluch obvineného a ďalších osôb.

Trestné stíhanie bude vykonávané spoločne v jednej trestnej veci s doteraz známymi páchateľmi, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na vražde.

Kočnerovi obvinenie doručili dnes a v krátkom čase je naplánovaný jeho výsluch už v pozícii obvineného.

13:00 Polícia obvinila 8. marca podnikateľa z mafiánskych zoznamov Mariana Kočnera z objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Potvrdili to na tlačovej konferencii Úradu špeciálnej prokuratúry.

Dozorujúci prokurátori doplnili, že obvinenie je postavené na reálnych dôkazoch a nie na základe spoločenskej či mediálnej objednávky.

Doposiaľ boli obvinené štyri osoby Jána Kuciaka zavraždili spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou 21. februára 2018 v dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Za jeho vraždu zaplatil objednávateľ minimálne 70-tisíc eur.

Z vraždy doteraz boli obvinené štyri osoby – Alena Zsuzsová, ktorá mala za objednávku Kuciakovej vraždy zaplatiť, Tomáš Szabó, ktorý mal strieľať, Miroslav Marček, ktorý ho mal na miesto činu doviezť a Zoltán Andruskó ako sprostredkovateľ.



