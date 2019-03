Do duálneho vzdelávania sa budú môcť zapojiť aj obchodné akadémie

U zamestnávateľov vzrastá záujem aj o ekonomické a administratívne odbory.

15. mar 2019 o 9:40 TASR

BRATISLAVA. Do systému duálneho vzdelávania sa budú môcť zapojiť od školského roka 2019/2020 aj obchodné akadémie.

Informoval o tom riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) Michal Němec.

Záujem o ekonomické a administratívne odbory

U zamestnávateľov podľa slov Němca vzrastá záujem aj o ekonomické a administratívne odbory v spolupráci s obchodnými akadémiami.

"Tento rok sme veľmi intenzívne rokovali na úrovni zamestnávateľov, ktorí sú mimo priemyslu. Rozprávali sme sa s bankármi, veľkú pozornosť sme venovali aj IT sektoru vo väzbe na fenomémy Priemyslu 4.0.," povedal Němec.

Do systému duálneho vzdelávania podľa ŠIOV vstupuje 24 obchodných akadémií, čo je polovica zo všetkých, ktoré na Slovensku sú.

"Tieto ekonomické školy vstupujú do systému. Radi by sme vytvorili v spolupráci so zväzom bánk príležitosť, aby sa deti mohli duálne vzdelávať aj v bankovom sektore," dodal Němec.

Do systému sa zapoja

Riaditeľka Obchodnej akadémie na Nevädzovej ulici v Bratislave Erika Marošová TASR potvrdila, že škola sa do systému zapojí, avšak až v školskom roku 2020/2021.

Myšlienka zapojenia sa obchodných akadémií do duálneho systému oslovila aj riaditeľku Obchodnej akadémie v Poprade Ivetu Račekovú.

"Koncom februára sme mali prvé pracovné stretnutie s potenciálnymi zamestnávateľmi. Oslovili sme 22 inštitúcií z oblasti bankovníctva, obchodu, služieb, výrobnej sféry, a verejnej správy. Prítomní boli zástupcovia 13 inštitúcií a firiem," povedala pre TASR Račeková.

Ako doplnila, zamestnávateľov oboznámili s výhodami a možnosťou vstupu obchodnej akadémie v Poprade do systému duálneho vzdelávania.

"My sme naklonení tejto myšlienke a sme presvedčení, že ide o prepojenie teórie s praxou. Dve inštitúcie hneď prejavili záujem o vstup s našou školou do systému. Radi by sme po prijímacom konaní oslovili budúcich študentov prvého ročníka a ich zákonných zástupcov spolu so zamestnávateľmi, ktorí budú certifikovaní a pripravili workshop," povedala Račeková.

Ponúkajú učebné miesta

Aktuálna ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania na školský rok 2019/2020 je viac ako 5050, pričom najviac je ich v Košickom kraji.

Nasleduje Prešovský a Bratislavský kraj. Počet stredných odborných škôl v systéme duálneho vzdelávania a počet stredných škôl, s ktorými ponúkajú zamestnávatelia učebné miesta v školskom roku 2019/2020, je najvyšší v Prešovskom kraji, a to 30.

Oproti aktuálnemu školskému roku je to dvojnásobok zapojených škôl. Za nimi nasleduje Nitriansky kraj s 28 školami a Košický kraj s 27. Najväčší nárast je v Trnavskom kraji, kde zo štyroch zapojených škôl vzrástol ich počet na 16.