Slovenská vedkyňa: Desať vecí, ktoré mi z Ameriky nechýbajú

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

15. mar 2019 o 13:24 SME.sk

1. Živnosť namiesto pracovnej zmluvy - je to legálne? Is cooperation with the self-employed illegal?

2. Nejdú do školy, aby štrajkovali za klímu. Celosvetové protesty sa v piatok konali v troch slovenských mestách: Pupils will also skip school to strike for climate in Slovakia

3. Parížania spoznajú Bratislavu na prestížnom knižnom festivale: Books bring Bratislava to Paris

4. Ako sa cíti škrečok v akváriu? Zistíte v nezvyčajnej galérií v Spišskej Novej Vsi: Experimental gallery shrinks visitors to fit in a hamster tank

5. Prvé kolo prezidentských volieb je za dverami. Toto boli témy, o ktorých sa kandidáti rozprávali v kampani: Presidential campaign reveals that Slovakia is calling for change

6. Letecká tragédia v Etiópii si vyžiadala aj štyri slovenské životy. Kto bola Danica Olexová? Ethiopian crash victim: A Slovakian charity worker dedicated her life to Africa

7. Máte už plány na najbližšie dni v Bratislave? Čaká na vás filmový festival, stand-up po anglicky aj jarné Sashe trhy: Top 10 events in Bratislava

8. Biskup vystríha veriacich pred voľbou ultraliberálnych kandidátov, no o tých, ktorí úmyselne klamú a šíria nenávisť, sa nezmieni: The Church could not have sent a clearer message

9. Mariana Kočnera obvinili z Kuciakovej vraždy. Či bude posledným obvineným, prokurátor zatiaľ nepovedal: Marian Kočner has been charged in the case of Kuciak's murder

10. Slovenská vedkyňa: Desať vecí, ktoré mi z Ameriky nechýbajú: 10 things I do not miss about America

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.