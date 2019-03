Polícia rozložila medzinárodnú skupinu prevádzačov

Z prevádzačstva obvinila polícia dvanásť ľudí.

15. mar 2019 o 13:22 SITA

BRATISLAVA. Príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície v spolupráci s detektívmi Odboru obchodu s ľuďmi a nelegálnej migrácie Českej republiky, Štátnou hraničnou strážou Ukrajiny a Hraničnou strážou Poľskej republiky rozložili tento týždeň pri medzinárodnej operácii pod názvom LONG WAY organizovanú skupinu, ktorá páchala trestný čin prevádzačstva.

Ako ďalej na sociálnej sieti informuje Policajný zbor, v pondelok 11. marca o 6:00 ráno policajti spustili akciu na území Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny a Poľska.

Zadržali dvanásť ľudí

Vykonali pritom viac ako 20 domových prehliadok, pri ktorých zaistili viac ako jeden milión českých korún v hotovosti a tiež finančnú hotovosť v iných menách, strelné zbrane, falošné doklady, motorové vozidlá a taktiež sušinu rastlinného pôvodu, ktorá bola zaslaná na expertízne skúmanie.

Policajti takisto zadržali 12 podozrivých osôb, ktoré vyšetrovatelia následne obvinili z trestného činu prevádzačstva.

"Sedem zadržaných osôb v Českej republike vzal sudca do vyšetrovacej väzby. Obvineným po preukázaní viny hrozí trest odňatia slobody až na 10 rokov," informuje polícia.

Organizovaná skupina pozostávajúca najmenej z 35 členov podľa polície pôsobila na území viacerých štátov, konkrétne v Spolkovej republike Nemecko, Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, na Ukrajine a v Maďarsku.

Prevoz nelegálnych migrantov

Podľa policajných informácií organizovaná skupina viac ako jeden rok pripravovala a uskutočňovala prevoz nelegálnych migrantov pochádzajúcich prevažne z juhovýchodnej Ázie (Vietnam, Bangladéš a Srí Lanka) z územia Ukrajiny cez Slovensko, Poľsko a Maďarsko do Českej republiky a následne do Nemecka.

"Polícia zadokumentovala 16 prípadov, pri ktorých došlo k prevozom minimálne 100 nelegálnych migrantov," uvádza polícia s tým, že za každého cudzinca inkasovali viac ako 2 500 amerických dolárov, suma sa však mohla vyšplhať až na 22 000 USD.

Ich trasa viedla letecky do Ruskej federácie, resp. na Ukrajinu, kde ich prevzali členovia organizovanej skupiny prevádzačov.

"V týchto krajinách im potom zabezpečili ubytovanie a stravu a následný presun k hraniciam schengenského priestoru. Potom prechádzali nelegálne peši cez hranicu Slovenskej republiky, Poľska prípadne Maďarska, za pomoci prevádzačov, často vybavených maskovaním a ďalšími technickými prostriedkami. Po vstupe na územie schengenského priestoru cudzincov nakladali do vopred pripravených vozidiel a odvážali do Prahy v Českej republike, potom do cieľovej krajiny Nemecka," vysvetlila polícia.



Policajti pripomínajú, že prevádzačstvo je medzinárodne organizovaná trestná činnosť, čo sa potvrdilo aj v tomto prípade.

"Preto je nesmierne dôležitá aj policajná spolupráca viacerých krajín, kde je potrebná spoločná koordinácia, výmena informácií a na úrovni viacerých krajín boj proti nelegálnej migrácii najmä proti páchateľom trestného činu prevádzačstva," zdôrazňuje polícia.