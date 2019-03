Koalícia o zmene volebného systému neuvažuje, opozícia má návrhy

15. mar 2019 o 15:18 TASR

BRATISLAVA. Koalícia o zmene volebného systému nehovorí, v opozícii majú svoje nápady na možné zmeny.

Vyplýva to z reakcií parlamentných strán na otázky, či by Slovensko nemalo mať na viac volebných obvodov.

Súčasný systém je o centrálach, nie o regiónoch

V súčasnosti má jeden, expert na komunálnu politiku Michal Kaliňák si myslí, že by ich malo byť osem ako samosprávnych krajov. Súčasný systém je podľa neho o centrálach, a nie o regiónoch.

Označil ho za jednu z príčin tzv. neštandardných strán, ktoré pre úspech nepotrebujú etablovanie na celom území štátu.

"Volebný systém nie je predmetom diskusií. Skôr by sme sa mali zaoberať netransparentným financovaním vo voľbách," reagovala SNS prostredníctvom Zuzany Škopcovej, riaditeľky kancelárie predsedu SNS Andreja Danka.

Most-Híd zdôrazňuje, že taká zásadná zmena musí byť podporená naprieč celým politickým spektrom. "Preto diskusia o nej má svoje opodstatnenie na začiatku volebného obdobia, nie na jeho konci," uviedla hovorkyňa strany Klára Debnár.

OĽaNO navrhuje poslanca z každého okresu

Hnutie OĽaNO by bolo za to, aby si každý okres mohol zvoliť svojho poslanca do Národnej rady SR.

"Až 17 okresov v súčasnosti nemá svojho zástupcu v NR SR. Politika musí byť bližšie k ľuďom, preto chceme, aby sa kandidát do NR SR s najvyšším počtom hlasov v každom okrese stal automaticky poslancom," uviedol líder OĽaNO Igor Matovič. Ostatní poslanci by sa podľa OĽaNO mohli doplniť presne takým spôsobom, aký funguje dnes. Tému rieši podľa neho aj referenda, ktoré organizuje OĽaNO.

Viac obvodov na úkor kvalitných kandidátov

Martin Klus zo SaS nesúhlasí s názorom, že súčasný systém nahráva neštandardným stranám. "Skôr opak je pravdou," tvrdí.

Rozdeliť krajinu do obvodov by podľa neho okrem iného znamenalo, že viacerí celoštátne známi a kvalitní kandidáti budú môcť kandidovať len v jednom z nich.

"Zákonite tak siedmim osminám občanov Slovenska uprieme možnosť voliť ich. A to nepovažujeme za správne," uviedol.

V Národnej rade by podľa neho nemalo ísť o to, kto vybojuje pre svoj okres alebo kraj viac výhod, ale o to, aké budú prijaté zákony platné pre celé Slovensko.

Iné podmienky pre preferenčné hlasy

"Práve preto by mal mať každý volič možnosť voliť ktoréhokoľvek kandidáta, kdekoľvek na Slovensku," podotkol Klus.

Dodal, že ak dnes verejnosť volá po väčšej miere zastúpenia regiónov a personalizácii politiky, omnoho reálnejšie i politicky priechodnejšie je zabezpečiť zmenu v systéme udeľovania tzv. preferenčných hlasov.

Klus by napríklad stanovil pevnú minimálnu hranicu na "prekrúžkovanie sa" prostredníctvom preferenčných hlasov všetkých strán. "Tá by bola závislá len od celkovej volebnej účasti a nie výsledkov strany," doplnil s tým, že to navrhol v parlamente, ale neuspel.

Sme rodina sa v tejto chvíli zmenou volebného systému nezaoberá. "Ale súhlasíme, že nejaká zmena je potrebná. Je potrebné otvoriť diskusiu, čo by bolo pre Slovensko vhodné," uviedol podpredseda hnutia Peter Pčolinský.

Smer-SD zatiaľ na otázky neodpovedal, ale ministerstvo vnútra, ktoré strana spravuje, uviedlo, že sa v súčasnosti témou nezaoberá.

"Táto téma bola otvorená v roku 2014 v rámci diskusií k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Nedošlo k zhode na žiadnej zmene ani len v rámci opozície," doplnil pre TASR tlačový odbor ministerstva.