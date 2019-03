Lajčák hostil holandského ministra, hodli sa na užšej spolupráci

Stef Blok vyzval slovenské firmy, aby sa pripravili na komplikácie súvisiace s brexitom.

15. mar 2019 o 15:35 SITA

BRATISLAVA. Budúcnosť Európskej únie, komplikácie Veľkej Británie spojené s jej odchodom z EÚ, hospodárske vzťahy medzi Bratislavou a Amsterdamom, ako aj slovenské predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu (OBSE) boli hlavné témy rozhovoru ministrov zahraničných vecí Miroslava Lajčáka a jeho holandského kolegu Stefa Bloka.

Ten je na jednodňovej návšteve Slovenska.

Výzva slovenským firmám

Ako v piatok na tlačovej konferencii ministri zhodli, obe krajiny musia úzko spolupracovať, keďže sú súčasťou EÚ, NATO, eurozóny aj schengenského priestoru.

Práve možné scenáre vývoja brexitu tvorili značnú časť rozhovoru ministrov. Podľa Bloka sa Únia musí pripraviť na všetky alternatívy – na tvrdý brexit, ale aj predĺženie odchodu.

Priznal, že pre Holandsko je Británia významným obchodným partnerom, ale zároveň pripomenul, že prístav v Rotterdame zohráva dôležitú úlohu pre preprave tovarov.

V tejto súvislosti vyzval slovenské firmy, ktoré prístav využijú, aby mali pripravené všetky potrebné dokumenty a povolenia na využitie tohto prístavu a prechod do Británie.

Cieľom podľa neho je, aby bol brexit čo najmenej bolestivý, a to by zabezpečila už vyrokovaná dohoda, ktorú britský parlament už dvakrát odmietol. Hlasovať o nej budú opäť na budúci týždeň.

Príprava na brexit a dôvera

Holandsko patrí medzi krajiny, ktorým sa podarilo prilákať značné množstvo podnikov, ktoré pre brexit opustili ostrovy.



O tom, či by Británia napokon nikdy neopustila EÚ, nechcel minister Lajčák špekulovať.

„Vždy je dobré nešpekulovať a pozrieť sa na to, čo je na stole. To sú dve možnosti – odchod bez dohody alebo predĺženie rokovaní. To môže byť technické, trvalo by do júna. Na dlhšie by to bolo v prípade, že neschvália dohodu, ale to už by zasiahlo do európskej architektúry,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.

Neodchod Británie by sa dotkol aj Slovenska – namiesto 14 europoslancov by sme mali doterajších 13.

Londýn by podľa neho musel svojim európskym partnerom veľmi dobre vysvetliť, prečo chcú predĺženie a dať garancie, že to negatívne neovplyvní fungovanie EÚ. Na záver zdôraznil, že už vyrokovaná dohoda je dobrá, a nebude sa otvárať.

„Zhodli sme sa, že je potrebné prinavrátiť dôveru občanov v EÚ. Obaja chceme vidieť Úniu jednotnú, silnú, schopnú odpovedať na otázky, ktoré trápia občanov,“ povedal ďalej Lajčák s tým, že sa venovali aj budúcemu viacročnému rozpočtu.

Bohaté skúsenosti s kybernetickou bezpečnosťou

Ďalšou témou z európskej agendy boli aj májové voľby do Európskeho parlamentu a strategická komunikácia s občanmi.

„Holanďania majú obrovské skúsenosti v otázke kybernetickej bezpečnosti,“ dodal na margo možnej spolupráce Lajčák.

Ten v rámci kapacity úradujúceho predsedu OBSE hovoril s Blokom aj o agende tejto organizácie, pričom sa najväčšmi venovali Ukrajine, západnému Balkánu a klimatickým zmenám.

Blok ocenil vývoj Slovenska po Novembri ´89, nízku nezamestnanosť, vysoký rast a aktivitu slovenskej diplomacie na medzinárodnej scéne, ako napríklad predsedníctva v Rade EÚ, OBSE, či aktivity na pôde OSN.