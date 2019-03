Dobrovoľníčka zo Slovenska sa vybrala do Číny. Zachrániť chrty

Jedenie psieho mäsa je v Číne tradíciou.

16. mar 2019 o 13:00 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Vzdušnou čiarou je to z letiska vo Viedni do čínskeho Pekingu zhruba 7,5-tisíca kilometrov. Dobrovoľníčka Lucia Pastierová z Bratislavy sa tam vybrala na otočku koncom februára. Jej jediným cieľom bola záchrana troch vyslúžilých závodných chrtov, ktorých by v Číne s najväčšou pravdepodobnosťou čakala smrť.

Dostihy chrtov sú tradičným športom najmä v Austrálii, Veľkej Británii a v Írsku. "Veľa psov z týchto krajín sa exportuje do Číny, kde fungujú nelegálne dostihy. Točia sa v tom veľké peniaze," hovorí Pastierová.

Na závodných dráhach sa psy udržia zhruba do štyroch rokov. Potom sa stávajú nepotrebnými. O vyslúžilé psy ich majitelia nemajú zájem. V Číne ich často predávajú na mäso, keďže konzumácia psov je súčasťou miestnej kultúry.

Festival psieho mäsa

Proti každoročným festivalom psieho mäsa tam tradične protestujú ochrancovia zvierat z celého sveta. Problémom nie je len samotné jedenie psov, ktoré je v Číne legálne, ale aj kruté spôsoby akými zvieratá zabíjajú.

Pomoci chrtom zo zahraničia sa Pastierová venuje už takmer desať rokov. Spolupracuje s organizáciou Chrty v núdzi, ktorá sídli na Morave. Zameriavajú sa najmä na Írsko a Španielsko.

Kým v Írsku psy končia po niekoľkých rokoch na dostihovej dráhe, v Španielsku ich využívajú najmä na poľovačky. Vyslúžilci sa stávajú pre majiteľov bezcennými.