Minúta po minúte: Čaputová odvolila v Pezinku s partnerom a dcérou

Čaputová sa nechá výsledkami prekvapiť.

16. mar 2019 o 19:20 (aktualizované 16. mar 2019 o 19:42) SME.sk

Dianie zo štábu Zuzany Čaputovej sledujeme minútu po minúte:

Svoj hlas v prezidentských voľbách 2019 už odovzdala aj Zuzana Čaputová.

Pre veľký záujem aj zahraničných médií mali voliči v Pezinku problém dostať sa do volebnej miestnosti, niektorí boli zaskočení prítomnosťou toľkých médií a obávali sa snímania kamier.

Čakanie na výsledky strávi Zuzana Čaputová s partnerom a dcérami doma, neskôr sa presunie do Bratislavy, kde strávi volebnú noc.

Po tom, ako odvolila na Materskej škole v Pezinku, pre médiá povedala, že sama je na výsledky zvedavá, keďže tento týždeň nemala k dispozícii žiadne čísla z interného prieskumu.

"Je to zaujímavý pocit, pre mňa to nie je iba o dnešnom dni, vnímam to ako zavŕšenie niekoľkomesačnej snahy," povedala.

Tieto voľby považuje za špecifické, keďže sa k nim podľa nej viaže silné volanie po zmene.

"V istom zmysle možno stojíme na križovatke, aj z hľadiska straty alebo budovania dôvery verejnosti, aj z hľadiska zahranično-politickej orientácie,"povedala s tým, že za významné považuje nielen voľby prezidenta, ale aj májové eurovoľby a budúcoročné parlamentné.