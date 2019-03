Z raja rovno do klietky hanby. Pre Brita je Spiš unikát

Cudzinci v anglickom podcaste hovoria o svojich cestovateľských skúsenostiach na Slovensku.

16. mar 2019 o 8:34 Michaela Terenzani

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/589582626&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Spiš je turistický raj - Tatry, kopčeky, doliny, a stredoveké mestečká. S Jamesom Thomsonom sme sa vybrali na Spišský hrad, navštívili sme Spišskú Novú Ves aj Levoču, kde James našiel jednu zo svojich svoju obľúbených historických pamiatok.

Odoberajte Spectacular Slovakia zadarmo:

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.