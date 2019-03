Focus: Čaputová výrazne vedie, Harabin by sa do druhého kola nedostal

Čaputová by vyhrala aj druhé kolo volieb.

16. mar 2019 o 23:16 sme.sk

BRATISLAVA. Do druhého kola prezidentských volieb by sa dostala Zuzana Čaputová, ktorá by dostala 42 percent hlasov a Maroš Šefčovič s 17,6 percentami hlasov.

Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu Focus pre televíziu Markíza.

Štefan Harabin skončil na treťom mieste s 13,7 percentami hlasov, kandidát ĽSNS Marian Kotleba na štvrtom mieste s menej ako desiatimi percentami hlasov.

Predseda Most-Híd Béla Bugár skončil podľa prieskumu len s 3,8 percentami hlasov, predbehol ho František Mikloško s 6,4 percentami hlasov.

Z dvojice Čaputová - Šefčovič by ľudia v druhom kole volieb podľa agentúry volilo Čaputovú 64,4 percent, Šefčoviča 35,6 percenta.

Ak by si mali ľudia vyberať medzi Čaputovou a Harabinom, Čaputovej by dalo hlas 66,4 percenta ľudí, Harabinovi 33,6 percenta.

Agentúra robila prieskum v období od 14. marca do 16. marca.